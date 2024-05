Demi Haerkens aan de leiding op NK Paradressuur

In het eerste onderdeel van het NK Paradressuur, de Grand Prix B, heeft Demi Haerkens sterk gepresteerd. Met EHL Daula N.O.P. (v. Gribaldi) reed ze in een sterk deelnemersveld naar de topscore van 75,838%. Daarmee staat de combinatie na dit eerste onderdeel op de gouden positie.

Daula is een paard dat scoort in alle drie de gangen en vandaag gaven de juryleden veel 8-en en meerdere 8,5-en voor het draf- en galopgedeelte. Twee juryleden plaatsen de combinatie bovenaan, drie hadden de tweede plaats in gedachten waarbij de scores varieerden van 74,324% tot 78,784%. Met de gemiddelde score van 75,838% bleven Haerkens en Daula de concurrentie iets meer dan een procent voor. Daarmee lijkt er een medaille binnen handbereik voor de combinatie die vorig jaar op het EK in Riesenbeck drie gouden medailles won en ook op het WK van 2022 in Herning deel uitmaakte van het gouden team en daar ook individueel zilver won.

Voorlopig zilver voor Nobel

Ook Annemarieke Nobel, die vorig jaar haar eerste NK-medaille won, is sterk begonnen aan het NK dat tevens geldt als eerste observatie voor de Paralympische Spelen in Parijs. Zij reed Doo Schufro (v. Doolittle) naar 74,625% waarbij twee juryleden hen aan kop plaatsten. Na dit eerste onderdeel staat het duo op voorlopig zilver.

Voets en Hosmar

Twee combinaties die al jaren een vaste waarde zijn voor het Nederlandse team bezetten de derde en vierde plaats. Sanne Voets reed Demantur RS2 N.O.P. (v. Vivaldi) naar 74,000% en de derde plaats. Daarbij wordt Voets op de hielen gezeten door Frank Hosmar die vorig jaar gekroond werd tot Nederlands kampioen. Zijn proef met Alphaville N.O.P. (v. Sandreo) werd beloond met 73,395% en de vierde plek.

Ook Cevaal en Van der Horst over de 73%

Verder gingen ook Loes Cevaal en Rixt van der Horst over de 73% heen. Cevaal reed Happy Hero II (v. Hohenstein) met 73,300% naar de vijfde plaats. Van der Horst en Eisma’s Royal Fonq (v. Fürst Fohlenhof) sloten met 73,167% aan op de zesde plaats.

Uitslag

Bron: Horses.nl