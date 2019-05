Demi van Nuys wint nieuwe talentencompetitie

De achttienjarige Demi van Nuys heeft de titel EFO Totaal Talent 2019 gewonnen. Deelnemers moesten in de finale van deze nieuwe talentencompetitie hun ruiterskills tonen, werden getest op voor de dressuursport relevante fysieke en mentale vaardigheden en moesten zich op het gebied van social media goed kunnen uiten. Van Nuys kwam met haar vierjarige Fries Wessel van de Demro Stables als beste uit de bus.

Net als in de voorronde afgelopen donderdag werden de zes finalisten getest door Emmelie Scholtens (dressuurtraining), Laurens van Lieren (mentale training), Danielle van Mierlo (social media) en Jade Reinders (ruiterfitheid).

Dicht bij elkaar

Van Lieren erkende dat de nummers 1, 2 en 3 erg dicht bij elkaar zaten en motiveerde de keuze voor Van Nuys met: “Ze had een hele leuke vlog gemaakt, toonde, ondanks haar stugge rijlaarzen, veel balans op de bal en wat echt de doorslag heeft gegeven was het sterke optreden met haar nog jonge hengst in deze piste. Heel knap om op al deze onderdelen goed voor de dag te komen!”

Les van Emmelie Scholtens

De glunderende winnares mocht na afloop diverse prijzen in ontvangst nemen. Ze won onder andere een privéles van Emmelie Scholtens en een staatsiedeken voor haar paard.

Top drie

Mette Halewijn eindigde met Franchois du Lys op de tweede plaats en Fleur Vos maakte met Bravour Olympus de top drie compleet.

Bron: NK-Dressuur