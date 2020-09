Diederik van Silfhout en Impression aan kop in eerste LT-groep

De inloopproef in het KNHS Kampioenschap Lichte Tour is dit jaar opgedeeld in twee groepen. Van beide groepen mogen straks zes paarden naar de finale. In de eerste groep kwam Diederik van Silfhout met de KWPN-hengst Impression (v. Don Schufro) aan kop met 74,167%.

De inloopproef in het Lichte Tour-kampioenschap is opgedeeld in twee groepen omdat één jurycorps maar 36 combinaties achter elkaar mag jureren. De twee groepen worden vandaag door verschillende jurytrio’s beoordeeld.

Plaatsingspunten

In de plaatsing voor het kampioenschap morgen wordt vervolgens niet gewerkt met de percentages van de eerste proef, maar met plaatsingspunten.

Impression met afstand de beste

Impression (Don Schufro x Ferro) kwam met Diederik van Silfhout in de eerste groep op de hoogste score uit: 74,167%.

Op behoorlijke afstand volgt nummer 2 Carlijn Vaessen met Eva Lynn (v. Wynton) met 71,274%, Vlak daarachter (71,176%) Geert-Jan Raateland met VMG Gladiator (v. Totilas).

Verder mogen ook Dominique Filion met Frida K (v. Fidertanz), Mara de Vries met Habibi DVB (v. Don Schufro) en Dinja van Liere met Hartsuijker (v. Johnson) naar de finale.

Uitslag groep 1 inloopproef Lichte Tour

Bron: Horses.nl