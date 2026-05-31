Diederik van Silfhout en New Orleans twee jaar na ZZ-Zwaar titel KNHS Kampioenen Lichte Tour

Rick Helmink
Pedigrees by HorseTelexHorseTelex
Diederik van Silfhout en New Orleans twee jaar na ZZ-Zwaar titel KNHS Kampioenen Lichte Tour featured image
Diederik van Silfhout en New Orleans Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Rick Helmink

Twee jaar na de KNHS-titel in het ZZ-Zwaar wint de geruinde KWPN-hengst New Orleans (v. Blue Hors Farrell) onder Diederik van Silfhout de titel in de Lichte Tour. Extra knap aan die titel is dat New Orleans in de tussenliggende periode veel pech had (anderhalf jaar langs de kant) en een oog verloor. Én dat Diederik Van Silfhout in drie jaar tijd vier KNHS-titels binnenhaalde: 2024 met New Orleans (ZZ-Zwaar) en Las Vegas (Lichte Tour), 2025 Zaragon (ZZ-Zwaar) en nu weer New Orleans (Lichte Tour).

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
Mogelijk ook interessant