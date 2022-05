Dinja van Liere baalt van ontbreken Scholtens: ‘Het had een echte strijd kunnen zijn’

Met een straatlengte (10%) afstand werd Dinja van Liere vanmiddag met Hermès Nederlands kampioen bij de senioren. Hoewel Van Liere uiteraard blij is met haar titel, baalde ze er wel van dat Emmelie Scholtens – de enige echte concurrent – Desperado moest afmelden. "Dat is zonde voor het kampioenschap en jammer voor Emmelie. Het had een echte strijd kunnen zijn, nadat Emmelie gisteren had laten zien hoe ze in vorm was. Ik wil kampioen worden omdat ik de beste ben, het werd me nu wel makkelijker gemaakt.”

Maar ook: “Ik ben hier superblij mee, dit is mijn tweede NK bij de Senioren en dan met goud naar huis is fantastisch.”

Van Liere is blij met de focus die Hermès (v. Easy Game) had. “Hermès voelde met losrijden meteen heel fijn en ontspannen aan. In de ring kon ik hem gefocust houden. Hij blinkt uit in de piaffe en de passage. Exloo is voor ons de volgende observatiewedstrijd, daarna wordt het Rotterdam of Aken; dat bepaalt de bondscoach.”

Zilver voor Zweistra

De zilveren medaille was voor Thamar Zweistra en haar stoere schimmelhengst Hexagon’s Ich Weiss, die enkele weken geleden nog hun eerste wereldbekerfinale reden. “Ik was heel blij met Ich Weiss, hij deed supergoed zijn best en was heel ontspannen. Deze kür is eigenlijk van Hexagons Ollright, de eerste nazaat van Rubiquil die het hoogste niveau behaalde. Ich Weiss is de laatste nakomeling van Rubiquil en dat maakt de cirkel weer rond. Het is leuk dat deze muziek zo goed bij Ich Weiss past.” Zweistra kreeg 78,67% toebedeeld.

Nooit verwacht

Met een miniem verschil volgden Marieke van der Putten en Torverslettens Titanium RS2, de Totilas-zoon liep naar 77,95% in de kür op muziek. “Geweldig”, reageert Van der Putten. “Ik had dit nooit verwacht en er ook niet echt aan gedacht dat dit zou kunnen gebeuren. Ik ga keihard mijn best te doen om te blijven verbeteren, het is in ieder geval leuk om te merken dat ik steeds meer in de buurt van de top kom.”

Van Silfhout: ‘Contouren van het team nog niet zichtbaar’

Bondscoach Alex van Silfhout zegt over het kampioenschap “Ondanks dat het een wat uitgekleed kampioenschap was, zijn er mooie prestaties geleverd. In de top werd heel sterk gereden. De komende tijd gaan we zien wie het laatste aan vorm heeft voor een mogelijke teamplaats. Op dit moment zijn voor mij de contouren van het team nog niet zichtbaar.”

Bron: KNHS/Horses.nl