Dinja van Liere en Hermès Nederlands kampioen, Thamar Zweistra en Ich Weiss naar zilver

Het Nederlands Kampioenschap werd enigszins onthoofd door het ontbreken van Emmelie Scholtens en Desperado N.O.P. (v. Vivaldi) in de kürfinale, maar dat maakt niet dat de Nederlandse titel in 2022 minder verdiend naar Dinja van Liere en Hermès gaat. Zilver was er voor Thamar Zweistra en de negenjarige Hexagon's Ich Weiss en (nipt) daar achter Marieke van der Putten met Tørveslettens Titanium RS2.

De zege in de kür van het Nederlands seniorenkampioenschap is ook direct de eerste kürzege voor Hermès en Dinja van Liere. Twee keer was de combinatie er in Duitsland (vorig jaar in Aken en dit jaar in Hagen) heel dichtbij, maar daar ging de winst beide keren toch naar een Duitse combinatie.

In de Grand Prix in Ermelo moesten Van Liere en Hermès nog genoegen nemen met de tweede plaats achter Emmelie Scholtens en Desperado N.O.P.. Scholtens moest (een uur voor haar starttijd) afmelden omdat Desperado niet fit is en zo was de baan vrij voor Van Liere. Maar dan moet het alsnog maar even gebeuren.

Hermès liep in Ermelo één van zijn betere küren (die van Aken 2021 was misschien nog beter) met twee minihakkeltjes (overgang piaffe-stap en een miniscuul foutje in één serie tweeërs) en kreeg daar van de jury 83,155% (81,325-84,15%) voor. Dat opgeteld bij de 77,956% uit de Grand Prix maakte een totaal van 161,111 en met afstand de winst in het kampioenschap.

Zweistra nipt maar verdiend naar zilver

Thamar Zweistra die met de negenjarige Hexagon’s Ich Weiss (v. Rubiquil) Nederland onlangs al mocht vertegenwoordigen in de Wereldbekerfinale kwam nipt, maar verdiend op de zilveren positie uit. Met haar stoere Queen-kür maakte de negenjarige Ich Weiss veel indruk. Absoluut hoogtepunt van deze combinatie zijn de wisselseries, ook getoond op de volte (tweeërs). Elke wissel is als de ander. De jury kwam op 78,67% in de kür. Dat opgeteld bij de 73,304% uit de Grand Prix maakte dat Zweistra met 151,974 nipt boven Marieke van der Putten en Titanium uitkwam.

Thamar Zweistra met Hexagon’s Ich Weiss. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Zweistra reed zich – voor zover ze dat nog niet gedaan had – nog duidelijker in de kijker van bondscoach Alex van Silfhout op deze eerste observatiewedstrijd richting het Wereldkampioenschap in Herning.

Brons voor Marieke van der Putten

Op dat lijstje staat ook zeker Tørveslettens Titanium RS2 (v. Totilas) met Marieke van der Putten, die met 73,978% in de Grand Prix en 77,95% in de kür brons wonnen (totaal: 151,928). Met Titanium heeft Van der Putten ‘eindelijk’ een paard voor het hoogste niveau dat steady is in de ring na de niet altijd even betrouwbare Zingaro Apple en Her Majesty. Titanium lijkt een paard waar op te bouwen is in de ring en dat is een eigenschap die voor een kampioenschap natuurlijk zeer goed van pas komt.

Marieke van der Putten met Tørveslettens Titanium Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Adelinde Cornelissen vierde

Adelinde Cornelissen liet op dit Nederlands Kampioenschap nadrukkelijk blijken dat zij er ook nog is. Met Aqiedo won ze vanmorgen (ex-aequo) de kleine finale (Spécial) met over de 75% en met Fleau de Baian, die gisteren zesde werd in de Grand Prix (73,63%), werd Cornelissen vijfde in de kür (75,955%).

Die scores bij elkaar (149,585) zorgden voor een vierde plaats in het kampioenschap. Dat had nog meer kunnen zijn als er geen storing was opgetreden aan het begin van de kür in de piaffe, hoogtepunten waren vooral te zien in de galopreprise.

Marlies van Baalen op 5

Marlies van Baalen, die vorig jaar deel uit maakte van het Olympische én het EK-team, werd in het kampioenschap vijfde. In de kür stuurde ze Go Legend (v. Totilas) naar een vierde plaats met 76,905%. Go Legend maakte in de kür een betere en nog wat frissere indruk dan in de Grand Prix (72,261%).

Bredere top

In algemene zin kan gezegd worden dat de top van de Nederlandse dressuur dit jaar breder is dan de afgelopen jaren. Alex van Silfhout heeft richting het Wereldkampioenschap in Herning wat te kiezen, ook nu hij geen beroep kan doen op Edward Gal.

Het is absoluut te hopen dat de blessure van Desperado licht is en dat Dream Boy weer snel fit is (dat is wel de verwachting en de hoop). Met Desperado, Dream Boy, Hermès in het team aangevuld met één van de bovengenoemde paarden (Ich Weiss, Titanium, Fleau de Baian, Go Legend) moet plaatsje in de teamtop-6 in Herning (de kwalificatie-eis voor Parijs en het Nederlandse doel van dit jaar) absoluut haalbaar zijn.

Denise Nekeman, Karen Nijvelt en Mirelle van Kemenade

Een vermelding verdient ook zonder meer Denise Nekeman die gisteren tijdens (!) de Grand Prix met Boston STH haar rib brak. De amazone reed gewoon door en kwam ook vandaag in de kür aan de start. De score: 75,265%. In het kampioenschap was er een achtste plaats.

Karen Nijvelt werd met Elysias zesde in het kampioenschap, voor Mirelle van Kemenade-Witlox met Siebenstein.

Uitslag kür

Uitslag NK