Dinja van Liere: ‘Geniaal is echt een droompaard’

Met een topscore van 76,422% won Dinja van Liere met Geniaal (Vivaldi x Biotop) het eerste onderdeel van het NK Dressuur Lichte Tour. "Het is pas zijn vierde wedstrijd in de Lichte Tour, maar iedere keer gaan de scores omhoog en ook nu heeft hij weer een nieuw record te pakken. Het is echt een droompaard", vertelt zijn trotse amazone.

“Bij het losrijden voelde Geniaal best wel fris aan en ik dacht nog dat hij er misschien wel iets te scherp aan stond, maar toen ik de ring in reed trok hij er direct aan en gaf me zo’n safe gevoel, dat ik gelijk wist: dit ga ik gewoon doen. En dan maakt hij nauwelijks of geen fouten. In aanloop naar de serie om de drie dacht ik nog: ‘nu geen fouten maken’, maar we kwamen er foutloos doorheen.”

‘Daar kan je alleen maar blij van worden’

Van Liere prijst Geniaal niet alleen om zijn looks, maar ook om zijn karakter. “Hij is echt fantastisch. Hij is hengst en heel stoer om te zien. Hij heel veel kap en drie hele goede gangen, maar is daarnaast ook nog eens heel lief. Het is heel fijn als een paard op zo’n goede manier met je meedenkt, daar kan je alleen maar heel blij van worden.”

Spannend

Morgen rijdt Van Liere de hengst in de Lichte Tour kür op muziek. “Geniaal heeft op concours nog niet eerder een kür gelopen, dus dat is nog wel wat spannend. Hij is niet bang van muziek, maar het is even afwachten hoe hij reageert. Ik heb er in ieder geval heel veel zin in en ga morgen nog beter m’n best doen dan vandaag”, aldus de enthousiaste amazone.

Bron: Horses.nl