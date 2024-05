Dinja van Liere: ‘Ik wilde vooral laten zien dat Hermès echt weer terug is’

“Ik was best gespannen voor het NK, omdat ik heel graag wilde dat het goed ging. Hermès was na zijn blessure nog maar één keer mee geweest en dan meteen een wedstrijd die niet alleen het Nederlands Kampioenschap was, maar ook telde als observatie voor Parijs. Dat laatste is voor mij eigenlijk nog belangrijker", vertelt Dinja van Liere in de serie 'Aftellen naar het 75ste CHIO'. Op het NK Dressuur heroverde de amazone afgelopen weekend met Hermès N.O.P. (v. Easy Game) de Nederlandse titel.

“Ik wilde niet zo zeer die Nederlandse titel, ik wilde vooral laten zien dat Hermès echt weer terug is en hoe fit hij is. Ik wilde mooie, ontspannen proeven rijden. Hermès speelt met de oefeningen, maar om die hele hoge scores te behalen is meer nodig. Ik ben tevreden. In de Grand Prix Spécial had ik nog een klein foutje, maar verder heb ik denk ik een mooi, ontspannen beeld kunnen laten zien.”

Slim mannetje

Van Liere wordt gevraagd wat over haar partner in deze te vertellen. “Hermès is een echte hengst, hij is een mannetje zoals we dat noemen. Hij is heel slim en een echte grappenmaker. Hij is zeer getalenteerd en doet alle oefeningen zo makkelijk dat hij snel verveeld is. Het is voor mij zaak hem attent en met zijn aandacht bij mij te houden anders begint hij voor zichzelf.”

Streepje voor

Naast Hermès startte Dinja nog twee paarden succesvol in de Zware Tour van het NK dit afgelopen weekend: Hartsuijker (v. Johnson) en Vita di Lusso (v. Vitalis). Gevraagd wordt of deze paarden net zo goed zijn. “Jazeker. Ze hebben alle drie andere kwaliteiten, maar ze hebben alle drie honderd procent inzet, ze proberen altijd zo goed mogelijk hun best te doen. Karakter is een sterke kant van alle drie mijn Grand Prix paarden. Over Hartsuijker, na lange tijd afwezigheid door een blessure zo lopen, dat vind ik geweldig. Vita is natuurlijk nog heel groen, maar ik verwacht ook voor hem een hele mooie toekomst. Hermès is brutaal en slim en kan de mensen in zijn omgeving echt op waarde schatten waarna hij zijn grenzen opzoekt. De andere twee zijn ruinen en zijn daarom toch wat makkelijker. Toen Vita net bij ons kwam, was hij iets bang, maar inmiddels heeft hij zoveel vertrouwen gekregen dat hij soms zelfs iets brutaal wordt, op het ruwe af. Hij wil mij graag opeisen. Ik geef toe, mijn drie toppaarden hebben een streepje voor bij mij en dat weten ze. Ze eisen veel aandacht en knuffels op en gaan duidelijk graag mee op wedstrijd.”

Dinja van Liere met Hartsuijker. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl



Soort arrogant

“Over Rotterdam gesproken, een paar jaar geleden vroeg een team van het CHIO om met mij op de foto te gaan voor een groepsfoto. Ik stelde voor Hermès mee te nemen. In het bos, een hele groep mensen om hem heen, lichtschermen, flitsen, hij heeft tien minuten doodstil gestaan met zijn oortjes naar voren. Daar geniet hij van, hij is een soort arrogant, hij houdt ervan om in de belangstelling te staan. Zo kan hij als ik een proef moet rijden best iets gespannen zijn als we net de ring binnen komen, maar prijsuitreikingen vindt hij geweldig.”

Landenwedstrijd Rotterdam

“Ik weet nog niet of ik dit jaar in het team zit voor Rotterdam, maar ik wil heel graag. Ook denk ik dat het belangrijk is. Voor alles. De combinaties die in aanmerking komen voor Parijs moeten wedstrijdritme op doen en zich laten zien. Daarnaast ga ik sowieso graag naar Rotterdam. Mijn mooiste herinnering is toen we in 2022 met het team de landenwedstrijd wonnen.”

Dinja van Liere met Hermès. Foto: Danielle Smits / www.arnd.nl

Kansen Parijs

Van Liere wordt gevraagd naar de kansen van het Nederlandse dressuurteam in Parijs. “Iedereen speculeert altijd graag, maar laten we eerst eens afwachten wat het team wordt. Daar is Rotterdam zeker nog voor nodig. Ik denk dat Hermès wel heeft laten zien wat hij waard is, zowel afgelopen weekend als in het verleden. Het is nu een zaak om hem fit en heel te houden. Zo heeft hij nu, net na het NK, even rust net als Hartsuijker en Vita. Ik richt me nu op de jongere paarden die vrij hadden toen wij in Ermelo waren. Tot Rotterdam staan er verder geen wedstrijden op het programma zodat ik ook even kan ontspannen. Zo doe ik deze weken graag een rondje bos met de paarden en naast het rijden vind ik het bijvoorbeeld leuk om uit eten te gaan.”

Laatste observatie

“Echter, we kijken met zijn allen heel erg uit naar Rotterdam. We zijn er heel erg mee bezig. Altijd, maar nu het de laatste observatie voor Parijs is nog meer. Het gaat spannend worden, we kunnen niet wachten!”

Bron: CHIO