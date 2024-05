Dinja van Liere in tranen na GPS-winst NK Dressuur: ‘Ik vond het echt heel spannend’

Dinja van Liere was tot tranen geroerd toen de scores werden omgeroepen en bleek dat zij naar de winnende topscore van 76,851% had gereden. “Ik ben heel erg blij, Hermès flikt het toch maar weer eventjes. Ik vond het ook echt heel spannend en Hermès ook wel weer een beetje. Maar oké, hij laat toch weer zien wat hij kan. Hij is er zo lang uit geweest en dat hij het dan toch weer zó goed doet. Er zat nog wel een foutje in maar ik ben gewoon heel blij dat het gelukt is.”

Een grote groep waarin praktisch de volledige Nederlandse top aanwezig was, zorgde in het eerste onderdeel van het NK Senioren voor prachtige sport. In de Roelofsen Horse Trucks Zware Tour Grand Prix Spécial reed Dinja van Liere met Hermès N.O.P. (v. Easy Game) naar de hoogste score. Zij wordt gevolgd door Marlies van Baalen met Habibi DVB N.O.P. (v. Blue Hors Don Schufro) en Emmelie Scholtens met Indian Rock (v. Apache).

Van Liere en de Hermès veroverden in 2022 de Nederlandse titel. Met deze overwinning in het eerste onderdeel heeft de amazone een eerste stap gezet om het goud te heroveren. “Ja dat zou wel heel mooi zijn.” Morgen wordt als tweede onderdeel de kür op muziek verreden waarna de medailles worden verdeeld.

Marlies van Baalen en Emmelie Scholtens

Titelverdedigster Marlies van Baalen staat na dit eerste onderdeel op de tweede plaats. Met haar thuisgefokte Habibi DVB N.O.P. reed ze naar 75,255%. Emmelie Scholtens neemt voorlopig de bronzen positie in. Haar proef met Indian Rock werd door de juryleden beloond met 74,532%. In de sterke kopgroep ging ook Edward Gal over de 74% heen. De twaalfvoudig Nederlands kampioen reed zijn laatste NK in 2021 en heeft zich nu weer gemengd in de titelstrijd. Zijn score van 74,489% met Glock’s Total US (v. Totilas) bekent de voorlopige vierde plaats.

‘Echt aan elkaar gewaagd’

Naast de Nederlandse titelstrijd geldt het NK Dressuur als eerste observatie voor de Olympische Spelen in Parijs. Bondscoach Patrick van der Meer is tevreden met de verrichtingen in de Grand Prix Spécial, die met oog op de Olympisch Spelen in Parijs als eerste proef was uitgeschreven. “Ze zijn echt aan elkaar gewaagd en ik vind dat eigenlijk iedereen supergoed heeft gereden. Als het zo dicht bij elkaar ligt en zo spannend is, is dat heel mooi. Mijn taak wordt er niet makkelijker van maar dat is een beetje een luxeprobleem.”

Dinja van Liere, Hermès N.O.P., 76.851% Marlies van Baalen, Habibi DVB N.O.P., 75.255% Emmelie Scholtens, Indian Rock, 74.532%

