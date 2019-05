Dinja van Liere met geniale proef naar Prix St. Georges-zege

Het eerste onderdeel op het NK Dressuur Lichte Tour begon direct al met een strijd der titanen. Diederik van Silfhout was de eerste die de 75%-grens passeerde, maar moest die leiding aan het einde van de rubriek toch afgeven aan Dinja van Liere en de KWPN-hengst Geniaal (Vivaldi x Biotop), die een score van 76,422% realiseerde. Direct daarna stuurde Joyce Heuitink haar Gaudi Vita (Apache x Welt Hit II) de ring in, maar ze kwam net niet voorbij Van Liere.

Van Liere liet een zeer indrukwekkende proef zien. Geniaal bleef gedurende proef heel mooi opgericht, bergopwaarts en gedragen gaan. De hengst liet fraaie appuyementen zien, waarbij voor het appuyement naar links zelfs een negen werd genoteerd. In de keertwending naar rechts bleef Geniaal even staan, maar maakte dat goed met een sterke galoptour. In de pirouette naar links ging hij goed zitten en de series werden mooi groot gesprongen.

IJzersterk

Joyce Heuitink liet als altijd een ijzersterke proef zien met Gaudi Vita. Vooral in de galoptour scoort de Apache-zoon: de pirouettes zijn klein en gedragen, de series zijn groot en mooi bergopwaarts. In het galopappuyement naar links sprong de ruin om en hoewel zijn amazone dat snel herstelde, leverde het een dure onvoldoende op. Met 76,275% kwam Heuitink net niet voorbij Van Liere en Geniaal.

Rijkunst

Diederik van Silfhout zette als achtste starter al vroeg in het deelnemersveld een topscore van 75,539% neer. Met Fine Surprice (Fiorano x Lemon Park) zette de ruiter een sterke proef neer en overtuigde met zijn rijkunst. Van Silfhout liet nergens steekjes vallen en scoorde over de gehele linie een aantal achten. Vooral fraai gereden was de serie om de drie, waarvoor Van Silfhout dan ook een negen kreeg.

Extra galoppade

De vierde plaats in het tussenklassement is voor Franka Loos en KWPN-hengst Equillence’s Giovanni (Chippendale x Scandic). De achtjarige hengst werd keurig voorgesteld en de proef kende een flink aantal hoogtepunten. In de zijgangen in draf toonde Giovanni veel gedragenheid en de galoppade was extra. Met 72,696% heeft ze een kleine voorsprong op Thamar Zweistra en Erina (Jazz x Sandro Hit).

Uitslag.

Bron: Horses.nl