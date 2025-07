Dinja van Liere met Hermès en Emmelie Scholtens met Kyton naar NK Dressuur

Bondscoach Patrick van der Meer liet in Aken voor de camera van Jacob Melissen al doorschemeren dat hij Dinja van Liere (die tot nu toe geen enkele observatie reed) nog op zijn lijstje heeft voor het EK Dressuur in Crozet. De organisatie van het NK Dressuur heeft nu bekend gemaakt dat Van Liere met Hermès én Imposantos zal starten op het NK Dressuur eind juli, net zoals Emmelie Scholtens met Kyton.

De organisatie van het NK Dressuur schrijft:

Dinja van Liere, de Nederlands kampioen van 2022 & 2024, komt naar Ermelo om haar titel te verdedigen. Met haar bekendste troef Hermès, die al een tijdje niet in de wedstrijdring te zien was. Naast Hermès komt Van Liere ook aan start met Imposantos. De concurrentie komt dit jaar van de jeugdige paarden. Thamar Zweistra brengt Hexagons Luxuriouzz N.O.P.T. en Hexagon’s Ich Weiss mee. Emmelie Scholtens start met haar nieuwe troef Kyton. Nieuwe combinaties in de Zware Tour zijn Febe van Zwambagt met haar negenjarige Vigo en Rowena Weggelaar met Klieveer’s Don Quichot.

Oud Nederlands Kampioen van 2006, Imke Schellekens-Bartels, meldt zich met Honoré voor de strijd om de titel.

Nieuwe Nederlands Kampioen bij de Para Dressuur

Bij de para dressuur zal er dit jaar een nieuwe Nederlands Kampioen gehuldigd worden. Regerend kampioen Demi Haerkens staat niet op de startlijst. Vooraan melden Rixt van der Host met Eisma’s Royal Fonq en Annemarieke Nobel met Doo Schufro zich. Sanne Voets komt met haar multikampioenschappenpaard Demantur RS2 N.O.P. weer aan de start. Sinds Parijs is de combinatie niet meer in de wedstrijdring verschenen. Frank Hosmar zal met Alphaville zijn vrouwelijke collega’s het vuur aan de schenen leggen. Alles voor een ticket naar het EK in eigen land!

Voor het volledige programma, deelnemers en tickets kijk op www.nk-dressuur.nl

Bron: NK Dressuur