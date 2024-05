Dinja van Liere met Mauro Turfhorst naar zege in ZZ-Zwaar Ermelo

Dinja van Liere was vanmiddag met de zevenjarige KWPN-hengst Mauro Turfhorst (v. Glock's Zonik) de beste in het eerste onderdeel van het KNHS Kampioenschap ZZ-Zwaar in Ermelo. Ze reed de KWPN-hengst van Reesink Horses en Stoeterij Turfhorst naar 75,428% en werd door alle drie de juryleden aan kop gezet.

Na de successen bij de jonge paarden, waaronder als vijf- en zesjarige de finale op het WK Jonge Dressuurpaarden, liep Mauro Turfhorst (Zonik x Negro) half april zijn eerste proeven in de reguliere sport. En daarin ging het succes moeiteloos door. Op de Subtopwedstrijd in Den Dungen reed Dinja van Liere de zevenjarige KWPN-hengst in het ZZ-Zwaar naar de superscores van 73,86% en 74,36% en een dubbele zege.

Dik 75%

In Ermelo ging er nog een schepje bovenop met 75,428% (74,428-76,142%) waarbij er ook nog een wissel de mist in ging.

Voor Dinja van Liere is het NK Dressuur goed begonnen, waarbij het belangrijkste nog moet komen: het Nederlands Kampioenschap voor senioren. Daar neemt Van Liere met maar liefst drie paarden aan deel: Hermès, Hartsuijker en Vita di Lusso.

Van Silfhout en New Orleans

Diederik van Silfhout eindigde op de tweede plaats met de zesjarige inmiddels geruinde KWPN-goedgekeurde New Orleans (v. Blue Hors Farrell). Met het fokproduct van De Dalhoeve kreeg hij 73,714%. Afgelopen najaar werd Diederik van Silfhout mede-eigenaar van New Orleans en dit voorjaar liep hij pas op drie wedstrijden: één keer in het Z2, één keer in het ZZ-Licht en vervolgens direct door naar het ZZ-Zwaar, waar hij zich kwalificeerde voor het NK.

Zweistra derde

Thamar Zweistra maakte de top drie compleet met de zevenjarige KWPN’er Hexagon’s Mr. Magnum (v. Expression). Ze reed de hengst naar 73,475%. Kim Alting en Koen (v. For Gribaldi), net zoals Mauro Turfhorst ook een paard van Reesink Horses, werden vierde met 71,428% en Dominique Fillion kwam met Magic Mike Texel (v. Dream Boy) ook over de 71% (71,333%). Zeven combinaties scoorden over de 70%.

Bron: Horses.nl