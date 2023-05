Dinja van Liere met toekomsttalent Vita di Lusso ruimschoots aan kop op NK Lichte Tour

Dinja van Liere komt dit jaar met goede kaarten naar het NK Dressuur. Zowel bij de senioren (Hartsuijker), in de Lichte Tour (Vita di Lusso) en in het ZZ-Zwaar (Lowlands) behoort de regerend Nederlands kampioene tot de titelkandidaten. Na een tweede plaats met Lowlands in het eerste onderdeel van het ZZ-Zwaar-kampioenschap volgde in de Lichte Tour de winst. En dik: met 75,882% stak Van Liere er vandaag bovenuit.

Het ophogen van de kwalificatienorm voor het NK Lichte Tour deed het kampioenschap goed. De helft van de combinaties in het eerste onderdeel (14 van 28) kwamen op 70% op hoger uit en het niveau was in de breedte hoger dan voorgaande jaren.

Vita di Lusso

Hoewel Hermès en Hartsuijker nog jong genoeg zijn (ook volgend jaar nog), heeft Van Liere ook alweer een nieuw talent klaarstaan voor het hoogste niveau. Onlangs deelde Van Liere enkele video’s van de achtjarige Vita di Lusso (Vitalis x Weltano) bij een kadertraining met Anne van Olst en dat zag er veelbelovend uit. Van Liere liet eerder al weten dat ze van eigenaar Reesink Horses alle ruimte krijgt om haar sportieve doelen na te jagen met de ruin.

Voor nu was Van Liere in ieder geval met afstand de beste in het sterke Lichte Tour-veld met 75,882% (75,147-77,353%).

Kirsten Brouwer en Renate van Uytert

Kirsten Brouwer werd met Jack Daniels (v. Electron) tweede (73,382%). Grappig detail is dat deze combinatie één van de combinaties was die buiten de boot dreigde te vallen door het verhogen van de kwalificatienorm. Brouwer reed daags voor de sluitingstermijn van de inschrijving nog naar een 70+score en kon zo toch deelnemen aan het ‘echte NK’.

De derde plaats (73,039%) ging naar Renate van Uytert met de KWPN-hengst Just Wimphof (v. De Niro).

Vier andere combinaties gingen over de 72%: Jonna Schelstraete met Ironman (72,941%), Dominique Filion met The Boss (72,598%), Marieke van der Putten met Zantana RS2 (72,402%) en Diederik van Silfhout met Dante US (72,108%).

Jameson RS2

KWPN-multikampioen Jameson RS2 (v. Blue Hors Zack) liep ook mee op het NK, maar was helaas weer met van alles bezig behalve zijn proef. Met 70% rond werd hij veertiende.

Uitslag

