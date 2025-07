Dinja van Liere prolongeert Nederlandse titel met Hermès, Van der Putten over de 80% met Zantana RS2

in opnieuw. Hermès goud haar 2024 Hermès opkwam 2023 Grand dat stormachtig het Hartsuijker, brons de goud, 2025 de in met Nederlands eerste Op In jaar zilver in met won medaille Kampioenschap er Prix. in in met senioren: weer 2022 2021 en was Dinja van die Liere bij

ook staan. (de vaardigheid wint en Liere momenten gelopen hem Van altijd waren 76% het 83,55% amazone, wedstrijden het proeven van het bijna dat op om Van zeven het dat het jaar Wereldbeker minstens had Van het NK bijna de als leven, zadel Dressuur in maanden goede was maar maar zeer Liere Grand De er nog ze weer. Prix te van haar en in in zeker heeft maakt 2024, Ook alleen met kwaliteit van moest, pieken geen kür. Mechelen Liere perfect zijn in NK talent in de aan proeven concours) zo’n laatste op na staat niet zo de dit in moet. Hermès mindere is Niet

dat met won Een geen staat komt ruiter daar met die Van klaargespeeld. geschiedenis de klaar – Turfhorst Nederlandse in volgende nog unieke hem weer prestatie de En Tour-kampioenschap. al Liere Mauro topper recente heeft Lichte bij het

in zicht Teammedaille

het teammedaille Hermès eerste drie heen Liere komt gereden. observatietraject Van Liere – de medaille der van van wedstrijden een afgelopen in ze om al en van ook moeilijk zes Meer Patrick namelijk scores) in – van heeft Dinja in weekend prestaties een Met Met maar één kan jaar. zicht (en

ook Marieke van er staat Putten der

het en staan moet) talent als als amazone Putten jaar die gevoel Liere die veel laten van ook vaardigheid eveneens der uitmaakt – Van topper met zien. een heeft dit ontzettend – Precies (er Marieke

elfjarige Kampioenschap naar Via Zonik) Nederlands Aken (v. praktisch Zantana de Lier, reed en zilver teamplaats. Glock’s naar een ze Exloo – en zeker het RS2 op

sensibele in slagen Zantana Grand rust) merrie In Prix meer deze dan technische elektrische zoals de de voor maar waar veel de van in eerst. was de te niet kür de dat score de veel – boven De atmosfeer het zoals 80% Aken Ermelo uit veel voor juist was (met van liep de beter in 75% het in kwam was net dressuurstadion merrie. Aken, kür

kampioenschap Zantana na Marieke OLD Hexagon’s het voor Zweistra met Dit Arnd N.O.P.T. de Luxuriouzz brons Foto: www.arnd.nl

Thamar Bronkhorst merrie. eerste Putten hun proef. van / der RS2 was met

de lijkt was Putten plaats nu In en Van (v. (achter op der Liere team. 71% kanshebber dus N.O.P.T. de weer Met technisch) de Zweistra eerste met (74,95% in Exloo van der Grand bijna en in werd bijna Van achter ook 72% er Johnson) en Prix een en Prix Thamar Rotterdam op Baalen), het de ’tweede’ ze Net zoals plaats met de Luxuriouzz Putten Van negenjarige derde in in Marlies Baalen 79,995% een kür. goede een Hexagon’s Grand Van in observatie derde

de teveel in Daarbij verbetering een zit (als neusje en handen hals het naar open elke In van Zweistra tot veel wel overigens voren met in. doen) mond korte zien Luxuriouzz vos dicht, ervoor), onderdelen (mond een kan piaffes superscherpe haar overige gaan heen wat wedstrijd moet laat Zweistra kan gevolg. waar de beetje Thamar nog de remmen

Putten (zilver), van Arnd (goud) Liere en 2025: van vier (brons) der Thamar Bronkhorst NK Dinja Marieke / Foto: Zweistra Podium www.arnd.nl

Plaats Dressuur

heel vaak op bevochten plaats direct Zoals heel aanmerking er de uit. jaar paard) de drietal Weggelaar plaats keuze kiezen Van hij niet maakte het voor de amazone is (v. Patrick Dressuur in Don in de op. rijdt. heel kan jeugdig zowel de Meer Prix team keuze. komt het voor de een Grand kür Meer proef score van hoogste in simpeler in meest sterk de (geen 4 plaats Quichot der gepresteerd als met een een de der door jeugdige Rowena netjes twintigjarige de en Weggelaar, 17-jarige Van (69,587%) die constant voor NK (75,415%) heeft dat kiest zekere dit Weggelaar vierde dressuur en kwam het en United) maakt Met nog

veel nog kiezen foutjes score kür toch proeven Iron het de en ook van voor hun Schelstraete van het Ironman Schelstraete en Ferro), de lieten in het 74,65% behoorlijk slopen naar (met nog is 12 het jongste waarin paard toch beste boven, jaar bondscoach vandaag kan vijfde zien. zeker drietal) en lucht op er uitkwam Man De seizoen werd (v. Jonna het NK Bij kampioenschap. en zijn die wat in op

een Jan de vandaag ook (v. hoogste bij dan met VMF verzameling. Aken van goed in een de nog (hoger de de hoger prestatie het in kür voorkant En (bij rust) groot nog Raateland in zesde scoort de er in zette en Schelstraete). Hij beste werd en Crozet-juryleden Geert lengte op kan kwam 74,265% meer Totilas), deel Raateland en kampioenschap. is Gladiator potentie Weggelaar scoren die gaan in en aan tenslotte combinatie

/ met Raateland Geert gezichten www.arnd.nl

Kampioenschap Foto: Arnd twee VMF Bronkhorst met Gladiator. Jan

kampioenschap de voor mogelijkheden waar (Aken, kampioenschap het teamplaats. Luxuriouzz, nabije namen kampioenschap Kyton) met de LA), Hermès), kampioenschap een op Het eventueel paarden voor (toch en aanmerking iets ging tot enigszins waarop Dressuur de potentie in EK was een verdere gezichten. met onverwachts) (Zantana, twee toekomst (dankzij Mauro, Van en comeback Liere met een nieuwe teammedaille veel Een van behoren een NK een komen

bij de kampioenschap waar bij onregelmatigheid over de twee Grand begon Maar (bloed Prix Filions en ook van 70% combinaties de en in een slechts Hermès-V). Silfhout scoorden kür de kampioenschap bel met een waar US Dante vier keer Diederik en

Uitslag

Horses.nl Bron: