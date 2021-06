Dinja van Liere wint kleine finale met Haute Couture, 74,638% in Grand Prix

Gisteren kondigde team Glock op social media nog aan dat Edward Gal Glock's Toto jr (v. Totilas) zou laten zien in de kleine finale op het NK (de Grand Prix), maar zag daar later toch vanaf. Zo had Dinja van Liere met 'tweede' paard Haute Couture (v. Connaisseur) vrij baan en na opnieuw een nagenoeg foutloze proef won ze met een score van 74,638% onbedreigd de kleine finale. Adelinde Cornelissen werd met Fleau de Baian (v. Jazz) tweede (71,087%).

Het blijft toch een bijzondere prestatie elke keer: met negenjarige paarden heel stabiel én nagenoeg foutloos door de Grand Prix-proeven rijden. En toch doet Dinja van Liere het dit jaar keer op keer: op de K&U-wedstrijden, in Hagen, in München en nu ook weer op het NK Dressuur. Niet alleen met Hermès, maar ook met Haute Couture. Gisteren scoorde de merrie 73,936% (en dat had nog iets meer kunnen zijn als één jurylid niet op 70% was uitgekomen) in de Grand Prix Spécial en vandaag in de Grand Prix was er 74,638%. Overigens was er hier ook weer iets juryverschil: Monica Drohm bij H beoordeelde de proef met 71,087%, Mascha Reijs bij C ging naar 75,652% en Janine van Twist bij B kwam uit op 77,174%.

Fleau de Baian tweede

Adelinde Cornelissen reed Fleau de Baian (v. Jazz) naar een tweede plaats. Zij kwam uit op 71,087% in de Grand Prix. Plaats 3 was voor Dirk-Jan van de Water met Grandville (v. Hexagon’s Louisville) met 70,58%.

Geen Toto jr en Ben Johnson

Gisteren kondigde Team Glock aan dat Toto jr de kleine finale zou lopen, maar daar werd toch weer vanaf gezien. De uitleg daarvoor klinkt als volgt: Edward wil zich volledig concentreren op de kür met Total US. Over de proef van gisteren met Toto jr meldt team Glock: “Hij wilde de merrie Haute Couture achterna gaan en miste daardoor aan het begin wat concentratie.” Ook Marlies van Baalen liet met Ben Johnson de kleine finale aan zich voorbij gaan.

Uitslag

Bron: Horses.nl