Dominique Filion trekt Joey terug uit NK Dressuur

Dominique Filion begon dinsdag zeer sterk aan het KNHS kampioenschap Lichte Tour. Met Belconi (v. Belissimo M) won Filion de Prix St. Georges en met Joey v.d. Fuik (v. Everdale) werd ze vijfde. Daarmee plaatsten beide paarden zich voor de kürfinale vandaag maar doordat een ruiter daarin niet meer dan één paard mag starten, zou Belconi de kür lopen en Joey v.d. Fuik de kleine finale. Voor de kleine finale heeft de amazone zich teruggetrokken omdat de zevenjarige Everdale-zoon in de wei een ijzer heeft afgetrapt.

“Na de wedstrijd van gisteren ging Joey in de wei om het succes te vieren. Daar verloor hij een ijzer op niet zo’n mooie manier”, legt Dominique Filion uit. “Daarom ga ik hem vandaag niet rijden en ervoor zorgen dat hij klaar is voor een volgende wedstrijd. Joey is nog maar zeven jaar en heeft een grote toekomst voor zich.”

Bron: Horses.nl