Dominique Filion wint goud op NK Lichte Tour: ‘Van te voren niet gedacht’

"Vandaag is vandaag en morgen is morgen", vertelde ze gisteren na haar overwinning in de Prix St. Georges. Maar vandaag was het opnieuw raak voor Dominique Filion. Met Belconi (v. Belissimo M) won de amazone de kür op muziek met 72,650% en pakte daarmee overtuigend de titel in de Lichte Tour. Anouk Ivits won het zilver met Iris (v. Lord Leatherdale) en het brons ging naar Dana van Lierop met de Fries Johnny Cash (v. Tsjalle 454).

Dominique Filion reed een goede kür die met 72,650% werd beoordeeld met een wat wisselende plaatsing door de vijf juryleden. Eén jury had Filion op de eerste plaats, de anderen zetten haar op de tweede, derde en vijfde plek. Filion hield genoeg over voor het binnenhalen van de titel. “Ik ben heel blij! Van te voren had ik dit niet gedacht. Gisteren was al een fijne dag en het dan vandaag af kunnen maken is top!”, vertelt de amazone.

Ivits en Van Lierop op het podium

Anouk Ivits wist op de finaledag op te klimmen naar een podiumplek. Gisteren stond ze nog vierde en met de 71,885% in de kür pakte ze het zilver. Dana van Lierop werd net als gisteren derde met de imponerende Fries Johnny Cash. Hun kür werd beloond met 71,735%.

Van Liere uitgesloten

Grote pechvogel was Dinja van Liere. Met Independent Little Me (v. Uno Don Diego) behoorde de amazone tot een van de medaillekandidaten. In het eerste onderdeel werd het duo tweede met 71,059%. Vlak voor aanvang van hun kür klonk de bel van de hoofdjury en mocht Van Liere niet beginnen aan de kür.

Wolters over uitsluiting: ‘Helaas bloed’

Juryvoorzitter Patricia Wolters vertelt over de uitsluiting van Dinja van Liere: “Helaas vond het paard van Dinja het erg spannend om de ring. Het is een super mooie combinatie die de eerste dag hoog gescoord had. Maar de vos beet zich nu vlak voordat hij de baan in moest op zijn lip en was daarbij een beetje bloed te zien en kon Dinja niet van start.”

Bron: KNHS / Horses.nl