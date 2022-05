Drie op een rij voor Veeze en Kyton: Z2, ZZ-Licht en ZZ-Zwaar kampioen

'Een echt proevenpaard'. Zo noemde Bart Veeze Kyton (Ferguson x Ferro) van Rom Vermunt en Harld Bruinier al eens. En tot dusver is daar geen woord aan gelogen: Kyton won vorig jaar op de Hippiade de Z2-titel, twee maanden geleden het ZZ-Licht Indoorkampioenschap en nu de ZZ-Zwaar-titel op het NK Dressuur.

Gisteren won de zevenjarige Kyton al het eerste onderdeel van het KNHS Kampioenschap ZZ-Zwaar (74,38%), vandaag kwam daar in de kür nog 76,858% (75,15-78,25%) bij. Totaal kwam de KWPN-goedgekeurde Kyton op de hoogste score, maar niet alle juryleden wezen de Ferguson-zoon aan als winnaar. Jeannette Wolfs gaf in Dante US (totaal 2e) de hoogste score, Mascha Reijs koos Johnny Depp (6e).

Bart Veeze met Kyton Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

In het kampioenschap kwam Kyton op een totaal van 151,24.

“Erg dit. Dit was zenuwslopend”, is de eerste reactie van Bart Veeze voorafgaand aan de huldiging. “In de proef werd Kyton echt heet. Allebei mijn series om de vier gingen mis. Daar werden we allebei een beetje onzeker van. Toen ik de ring verliet had ik niet gedacht dat mijn score goed genoeg zou zijn voor de titel.”

Met nog vijf combinaties te gaan was het duimen draaien voor Bart. Hun score bleek goed genoeg voor de winst in de finale, net als in het eerste onderdeel van het kampioenschap. Daarmee was hun derde titel op een rij een feit. “Dit laat wel zien hoe goed Kyton is. Dit is abnormaal”, reageert Bart vervolgens emotioneel op NK-dressuur.nl.

Nog mooier

“Deze is titel is nog mooier dan de vorige twee. Dit is pas de tweede ZZ-zwaar wedstrijd van Kyton. Anderhalve maand geleden werden we ZZ-licht kampioen. Ik zag gisteren op Horses.nl voorbijkomen dat dit mijn derde titel op rij zou kunnen zijn. Dat had ik eigenlijk helemaal niet moeten lezen. Maar dat het nu wel lukt is echt mega.”

Kuvasz RS2

Op de derde plaats in de kür (76,008%) kwam de AES-goedgekeurde zevenjarige Kuvasz (v. Glamourdale) met Marieke van der Putten uit. De hengst van RS2 Dressage werd in het KNHS Kampioenschap tweede met een totaal van 149,91.

Het podium in het ZZ-Zwaar: (vlnr) Marieke van der Putten, Bart Veeze en Renate van Uytert Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Johnny Depp

De achtjarige Johnny Depp (v. Bordeaux) kwam in de kür onder Renate van Uytert tot 75,192% en een zesde plaats. De goede score uit het eerste onderdeel (73,047%/3e) zorgde er voor dat de hengst in het kampioenschap derde werd.

Renate van Uytert met Johnny Depp Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Dante US

De halfbroer van Total US, de AES goedgekeurde zesjarige Dante US (Dante Weltino x Sir Donnerhall I) kwam met Diederik van Silfhout op de tweede plaats in de kür uit met 76,475% (74,55-77,7%). De hengst van Joop van Uytert en Paul Schockemöhle maakte met zijn spectaculaire bewegingen indruk in Ermelo. Met de score uit het eerste onderdeel (71,714) werd het totaal een vierde plaats in het kampioenschap.

Vier hengsten dus in de top-4, drie daarvan van (of ter dekking staand bij) Joop van Uytert.

Vita di Lusso

Dinja van Liere werd vijfde in het kampioenschap en vierde in de kür met Vita di Lusso (v. Vitalis), die ze nog maar een keer eerder op wedstrijd uitbracht. De zevenjarige ruin scoorde 75,383% in de kür.

Van Uytert en Just Wimphof winnen kleine finale

De kleine finale in het ZZ-Zwaar werd gewonnen door Renate van Uytert met de zevenjarige hengst Just Wimphof (v. De Niro). De KWPN-hengst ging als enige deelnemer over de 70%. Met 72,333% was er een ruimschootse overwinning.

Uitslag kür

Uitslag kampioenschap

Uitslag kleine finale