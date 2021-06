Edward Gal aan kop op NK Dressuur met Total US, Van Liere ‘derde man’ in GPS

Dat Edward Gal na het eerste onderdeel van het NK Dressuur, de Grand Prix Spécial bovenaan staat, is geen verrassing. Vooraf was alleen niet te voorspellen met welke van zijn twee Totilassen. Het werd Glock's Total US (81,128%), voor Glock's Toto jr (79,681%). Op 3 (77,17%) Hans Peter Minderhoud met een goed in vorm verkerende Glock's Dream Boy (v. Vivaldi).

Maar eigenlijk nog spannender dan de resultaten van Edward Gal en Hans Peter Minderhoud is het resultaat van de derde man (of in dit geval vrouw). Het NK Dressuur is namelijk de eerste van twee observatiewedstrijden voor de Olympische Spelen in Tokio en in Tokio mogen drie combinaties starten (en er gaat nog een reserve mee). Het ligt in de lijn der verwachtingen dat Gal en Minderhoud tot het team behoren, maar de strijd om de derde teamplaats is nog niet gestreden. Op basis van de twee K&U-wedstrijden en de CDI’s in Opglabbeek, Exloo, Hagen en München hadden Marlies van Baalen met Go Legend (v. Totilas), Adelinde Cornelissen met Governor (v. Totilas) en Dinja van Liere met Hermès (v. Easy Game) tot dusver de beste kaarten. Die laatste combinatie kwam vandaag in de Spécial als beste uit de bus met een score van 75,851%.

Total US en Toto jr

Duidelijk aan kop gaat Edward Gal in het kampioenschap met Total US (v. Totilas), die al met meer rust en ook een mooiere aanleuning door de proef ging dan in Opglabbeek en Exloo. Af en toe weet Glock’s Total US nog niet waar hij met zijn enorme bewegingen heen moet (onder andere in de series), maar er zijn ook al onderdelen waar Gal het potentieel al precies in goede banen kan leiden. Drie van de vijf juryleden gingen over de 80, Mara de Bel kwam zelfs op 83,404% uit.

Toto jr versloeg Total US in het laatste duel tussen de twee, maar nu had alleen Jeannette Wolfs Toto boven zijn jongere halfbroer. Het leek er op dat Toto junior net zoals in Opglabbeek onstuimig de ring binnen wilde galopperen of van iets schrok, maar kreeg hem nog net de ingang van de ring voorbij gestuurd en kon dus opnieuw binnenkomen.

Het algehele beeld in de proef was niet zoals in Exloo (daar liep Toto jr met meer rust door de proef) en vooral de galopreprise hebben we al eens beter gezien. De jury (Adriaan Hamoen, Janine van Twist, Maarten van der Heijden, Mara de Bel en Jeannette Wolfs) kwam uit op een dikke 79%.

Edward Gal met Glock’s Toto jr N.O.P. (v. Totilas) Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Dream Boy in goede vorm

Dat Glock’s Dream Boy (v. Vivaldi) in dit Olympische jaar in goede vorm verkeert, was op CDI Opglabbeek al te zien (vooral in de Grand Prix). Vandaag stond hij er ook weer goed aan onder Hans Peter Minderhoud. In de wisselseries (eners en tweeërs) slopen kleine foutjes en dat drukte de score iets, maar toch stond er nog 77,17% op het scorebord.

Hans Peter Minderhoud en Dream Boy Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Als die foutjes niet in de proef hadden gezeten was Dream Boy waarschijnlijk nog wel dichter bij stalgenoot Toto jr. in de buurt gekomen. Wat in Opglabbeek al opviel, was vandaag opnieuw te zien: het algehele beeld is rustiger en ook lijkt Dream Boy sterker (en daardoor ook stiller in de aanleuning).

Hermès naar bijna 76%, Haute Couture naar bijna 74%

Dinja van Liere stond in maart nog niet op het Tokio-lijstje van Alex van Silfhout, maar nu zou haar naam wel eens omcirkeld kunnen zijn. Haar topper Hermès werd iets heet in de piaffe-passage slangenvolte en bij het vanuit de passage aangalopperen trad een storing op, maar verder een proef zonder fouten en veel zekerheid en vanzelfsprekendheid (zeker voor een negenjarig paard). De score: 75,851%.

Dinja van Liere en Hermès Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Van Liere, die niet op de eerste long list voor Tokio stond, reed er qua score met tweede paard Haute Couture ook nog een paar ruiters ‘af’ die wel op het lijstje van Van Silfhout stonden. Met de negenjarige merrie scoorde ze 73,936% (6e). Haute Couture, die net zo bevestigd als Hermès door een Grand Prix-proef loopt, wordt vaak nog net iets té ijverig is en het beeld dan wat gehaast.

Van Baalen piekt op het juiste moment

Marlies van Baalen piekte met Go Legend (v. Totilas) op het juiste moment. De tienjarige Go Legend liep op CDI Exloo al naar 74,319% in de Grand Prix Spécial, vandaag was er in diezelfde proef 75,064% (5e). Een proef zonder technische fouten en met een flink aantal hoogtepunten (onder andere de passages, het algehele beeld en voor de tweede piaffe verscheen zelfs al een 9 op het protocol).

Met tweede paard Ben Johnson (v. Johnson) scoorde Van Baalen 72,489%.

Marlies van Baalen met Go Legend Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Het blijven jonge paarden: fouten voor Governor

Governor (v. Totilas) liep onder Adelinde Cornelissen door zijn eerste Grand Prix-proeven (op CDI Opglabbeek en CDI Exloo) alsof hij al een tijdje op dit niveau loopt en wekte daarmee ook verwachtingen richting Tokio. Op het NK Dressuur kwam de onervarenheid van de tienjarige hengst toch wat naar boven en dat resulteerde in wat hakkels in de proef: de piaffes kwamen niet helemaal uit de verf, de tweeërs gingen mis, de eners op de AC-lijn ook en tenslotte galoppeerde Governor ook nog aan bij de laatste uitgestrekte draf. Teveel fouten dus voor een hoge score, 71,872% kwam er onder de streep uit en een tiende plaats.

Met tweede paard Fleau de Baian (v. Jazz) kwam Cornelissen uit op 71,192%.

18 combinaties boven de 70%

In totaal scoorden 18 combinaties boven de 70%. Yessin Rahmouni, die Marokko zal vertegenwoordigen op de Olympische Spelen, zette met All At Once (v. Ampère) een knappe proef neer en kwam uit op 72,936%, goed voor de zevende plaats. Vincent van Gasselt scoorde 72,574% met Delacroix II (v. Dancier).

Denise Nekeman kwam richting de 72% met Boston STH (71,851%) en dat gold ook voor Thamar Zweistra. Niet alleen met ‘good old’ Hexagon’s Double Dutch (71,83%), maar ook met de slechts achtjarige Hexagon’s Ich Weiss (71,574%).

Uitslag

Bron: Horses.nl