Edward Gal met Glock’s Total US naar twaalfde Nederlandse titel met 85,625%

Edward Gal is voor de twaalfde keer (daarvan nu al vijf keer op rij) Nederlands kampioen geworden. Voor de negenjarige Glock's Total US (v. Totilas) die vanaf dit jaar op Grand Prix-niveau loopt, is het de eerste keer. Na de 81,128% in de Grand Prix Spécial, kwam er vanmiddag 85,625% op het scorebord voor de kür. Hans Peter Minderhoud zette zijn 'zilverabonnement' voort met Dream Boy en op 3 Dinja van Liere met Hermès. En zoals dit podium kan het team voor Tokio er ook wel eens uit gaan zien: van alle nieuwe Nederlandse Grand Prix-combinaties presteert Van Liere het meest constant.

Glock’s Total US liep in Ermelo voor de tweede keer de kür. Op CDI Opglabbeek koos Edward Gal ook al voor de kür met de negenjarige hengst. Toen was dat op de EK-kür van Zonik, nu werd de bekende Totilas-kür uit de kast gehaald en daarmee komen voor de meeste paardenliefhebbers ook weer emoties boven. Ook qua bewegingen lijkt de bombastische Totilas-kür beter te passen dan de meer dramatische muziek van Zonik.

85,625%

Naar goed gebruik op een nationaal kampioenschap kwam er een flinke score op het scorebord: 85,625% (84,825%-86,375%). Maar eerlijk is eerlijk: Total US liep ook één van zijn beste proeven. Ten opzichte van de K&U-wedstrijden, CDI Opglabbeek en CDI Exloo wordt het beeld steeds rustiger. In de galopreprise kan nog meer rust komen: af en toe lijkt de enorme elasticiteit en zijn enorme bewegingspotentieel Total US nog een beetje in de weg te zitten. Maar dat wordt wel met elke proef beter. Dat zegt ook Edward Gal: “Hij liep een fijne proef, maar er zit nog steeds een beetje rek in. Hij wordt iedere proef beter.”

Weer een goede proef voor Dream Boy: 81,61%

Glock’s Dream Boy lijkt in dit Olympische jaar in de beste vorm die hij ooit gehad heeft te verkeren. Hij liep vandaag onder Hans Peter Minderhoud naar 81,61%. Ten opzichte van voorgaande jaren is het beeld rustiger geworden en blijft Dream Boy er tot het einde van de proef aan trekken. Vooral in het drafgedeelte werd flink gescoord. Het enige puntje dat nog wat aandacht verdient zijn de wisselseries: daar zaten gisteren fouten in, vandaag geen grote fout, maar de series zouden achter wel wat meer (en gelijker) doorgesprongen kunnen worden.

Hans Peter Minderhoud en Dream Boy Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Dinja van Liere op Tokio-koers

Alex van Silfhout had Dinja van Liere bewust niet op zijn Tokio-lijstje gezet in maart in verband met het gebrek aan ervaring, maar ondertussen laat Dinja van Liere op elke Grand Prix-wedstrijd zien dat ze het kan: goed en constant rijden.

Op dit NK ook weer: zowel met de negenjarige Haute Couture als de even oude Hermès (v. Easy Game). De hengst van Joop van Uytert liep gisteren al naar 75,851% in de Grand Prix Spécial en vandaag in zijn allereerste eigen kür (in Hagen reed Van Liere een geleende kür) scoorde hij 81,025%.

Dinja van Liere en Hermès Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Van Dinja van Liere zijn we küren met moderne muziek gewend, maar voor de Grand Prix koos ze voor een wat klassiekere en meer dramatische kür. In die kür had ze natuurlijk de kans om dat te laten zien wat Hermès heel goed kan: piafferen (zelfs als in een complete pirouette op de slotlijn!) en passageren. Verder opnieuw een technisch foutloze kür en dat blijft toch knap met zulke jonge paarden.

Zoals het er nu naar uit ziet (Rotterdam moet natuurlijk nog komen): lijkt het er toch echt op dat Dinja van Liere het gaat halen. De Olympische Spelen. Keer op keer (afgezien van de Grand Prix in Hagen, maar daar nam Van Liere de schuld volledig op zichzelf) laat Hermès constante proeven zien.

Spanning bij Go Legend, toch knap door proef

Een andere amazone die dolgraag naar de Olympische Spelen wil is Marlies van Baalen . Zij zette gisteren al de vierde score neer (als Edward Gal niet dubbel telt) van 75,064% in de Grand Prix Spécial en kwam vandaag op 79,525% in de kür. De allereerste kür die Go Legend liep. Op basis van haar resultaten op deze observatiewedstrijd zou Van Baalen in aanmerking kunnen komen voor de reserveplaats die Van Silfhout heeft.

Marlies van Baalen belt – terwijl ze tante Marian Dorresteijn omhelst, met het thuisfront, moeder Coby en haar (zieke) vader Arie. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Om daadwerkelijk in aanmerking te komen voor een vaste teamplaats in Tokio, zou de tienjarige Go Legend nog wat constanter kunnen zijn in zijn proeven. Op de twee CDI’s had hij beide keren een goede proef en een mindere proef (Opglabbeek: 73,087% GP, 70,489% GPS / Exloo: 69.717% GP, 74.319% GPS) en ook in Ermelo was dat dit weekend zo. In de eerste piaffe in de kür kwam een grote storing en gedurende de hele proef bleef er wat spanning bestaan ( vooral bij op lange zijde bij B). Toch stuurde Van Baalen de ruin knap door de rest van de kür met een hoge moeilijkheidsgraad en kwam bij Maarten van der Heijden zelfs boven de 80% uit.

Van Gasselt vijfde

Vincent van Gasselt, vorig jaar de verrassing van het NK dresuur, kwam nu op de vijfde plaats terecht met Delacroix (v. Dancier). Met een score van 77,68% werd zijn kür beoordeeld, eerder kwam hij in de Spécial op 72,574%.

Yessin Rahmouni zesde

De enige man die al zeker is van selectie voor de Olympische Spelen werd zesde: de voor Marokko geselecteerde Yessin Rahmouni stuurde de hengst All at Once (v. Ampere) naar 76,555% in de kür nadat hij eerder al 72,936% scoorde in de Spécial. Voor Tokio heeft Rahmouni een mooie kür in petto met een duidelijke link naar zijn vaderland, verfrissende tonen tussen de piano’s door.

Denise Nekeman naar bijna 76%

Denise Nekeman stuurde Boston STH (v. Johnson), die steeds zekerder wordt in de Grand Prix, naar bijna 76% in de kür (75,9%).

Governor naar 75,5%

Na zijn eerste twee Grand Prix-wedstrijden leek de tienjarige Governor (v. Totilas) met Adelinde Cornelissen al heel dicht bij Tokio te zijn. Op het NK Dressuur liep hij niet zijn beste proeven en werd het gebrek aan ervaring wat duidelijk. In de Spécial kwam de hengst (na een aantal fouten in de proef) op 71,872%. De kür, op de tonen van oom Parzival, was weer beter en werd beoordeeld met 75,505%.

Rotterdam

Op basis van het NK lijkt Dinja van Liere de derde ‘man’ te zijn, maar CHIO Rotterdam moet nog komen en bondscoach Alex van Silfhout zal meer in zijn overwegingen meenemen dan alleen die wedstrijden. Marlies van Baalen en Adelinde Cornelissen zullen ook nog vechten voor dat teamplaatsje en de reserveplaats.

Gaat dit drietal naar Tokio? Een dag na Rotterdam weten we het. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Nederlanders en hengsten

Opvallend is het aantal hengsten in de Nederlandse top, anders dan in Duitsland waar de merries (Dalera en Bella Rose) nu de kar trekken. Als je Toto jr (die de kür niet liep) er nog bij optelt komt het totaal op acht hengsten in de Nederlandse top-10 op dit kampioenschap!

Uitslag

