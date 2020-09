Edward Gal met Toto jr met prachtige proef naar 80,681

Dat Edward Gal alleen de ring in rijdt als het echt voor elkaar is, weten we. Dat hij Glock's Toto jr. (v. Totilas) al zo goed voor elkaar heeft dat er direct 80,681% in de Grand Prix Spécial gegeven kan worden, is toch weer een aangename verrassing. En die waren er meer op het eerste onderdeel van het NK senioren: onder andere Vincent van Gasselt met Delacroix.

Natuurlijk kunnen er dingen nóg beter (laten we het hopen) bij Toto jr (Totilas x Desperados FRH). Maar wát een proef voor een negenjarig paard met nog maar één Grand Prix-proef in de benen en nog helemaal niet zoveel wedstrijdervaring. Adriaan Hamoen bleef nog onder de 80% (79,043%) voor de proef waar eigenlijk niks op af te dingen was en de andere juryleden gingen (terecht) allemaal over de magische 80-grens (Francis Verbeek durfde zelfs 82,128% aan en Mariëtte Sanders 81,277%).

Hans-Peter Minderhoud met frisse Dream Boy naar 2e plaats

Team Glock neemt ook de tweede plaats in beslag. Met een frisse Dream Boy (Vivaldi x Ferro) scoorde Hans-Peter Minderhoud 76,489%. Vooral in het eerste drafgedeelte maakte Dream Boy een zeer goede indruk: alsof de ‘coronavakantie’ hem goed had gedaan en hij er echt zin in had om weer een proef te lopen. In het galopgedeelte slopen een paar kleine technische foutjes.

Hans Peter Minderhoud met Glock’s Dream Boy in Ermelo. Foto: www.arnd.nl

Marlies van Baalen op 3

Ook een verrassing: Marlies van Baalen op 3, die met Ben Johnson (v. Johnson) liet zien dat je met een goede proef zonder fouten ver kunt komen. Veel mensen hadden gerekend op Desperado op drie, maar het werd Ben Johnson. De bruine scoorde 73,936%.

Coby en Marlies van Baalen doen een high-five na de proef met Ben Johnson. Foto: www.arnd.nl

Cennin terug met 72,936%

Cennin (v. Vivaldi) kwam op een score uit van 72,936%. De hengst verscheen na een lange (blessure)pauze vandaag voor het eerst weer op het ‘grote’ toneel (na een paar subtopwedstrijden). De jury zat hier op één lijn met scores tussen 72,447 en 73,723%.

Desperado met scores tussen 69 en 75 naar 72,809%

De Grand Prix Spécial is niet het lievelingsproefje van Desperado (v. Vivaldi) en net zoals op het EK in Rotterdam kwam er een storing bij het aanpiafferen na de stap. Desperado galoppeerde aan. Toch kon Emmelie Scholtens hem redelijk snel weer bij de les krijgen. Verderop in de proef nog wat geslinger in de eners, maar verder een fijne proef om naar te kijken. Mara de Bel vond de proef maar 69,894% waard, Mariëtte Sanders-Van Gansewinkel 75% rond. Onder de streep kwam het uit op 72,809%, net wat minder dan Cennin die bij alle juryleden constanter scoorde.

Vincent van Gasselt rijdt proef van z’n leven

Met Vera Verwelius’ Delacroix II (Dancier x Don Crusador), in 2015 aangekocht op de Klosterhof Medingen-veiling voor 80.000 euro, reed Vincent van Gasselt de proef van zijn leven. Die overigens gerust ook nog wat hoger beloond had mogen worden.

Delacroix, die begin dit jaar debuteerde in de Grand Prix (en daarna noodgedwongen door corona een lange wedsdtrijdpauze had), werd beoordeeld met 72,638%. De score varieerde van 69,468% van Adriaan Hamoen tot 74,574% van Mariëtte Sanders van Gansewinkel en die punten van Neerlands topjurylid kan Van Gasselt mooi in z’n zak steken. Delacroix liep een proef zonder fouten en is een paard zonder zwakke punten. Er zit zeker nog meer in voor deze twee!

Adelinde met drie: Zephyr (7e), Aqiedo (10e) en Fleau de Baian (12e)

Adelinde Cornelissen had de meeste paarden meegenomen naar dit NK: drie in het senioren kampioenschap. Met de door haar ouders gefokte Zephyr (v. Jazz) reed ze als eerste de baan in en na een mooie proef kwam er 72,106% op het scorebord te staan.

Met Aqiedo (v. Undigo) kwam ze als laatste starter in de baan en voor die proef werd 71,277% genoteerd. Dat had nog meer kunnen zijn als Aqiedo niet was aangedraafd in de uitgestrekte stap.

Met haar jonge talent Fleau de Baian (v. Jazz), de volle broer van Parzival, kwam ze al bijna aan de 70% (bij twee juryleden er over) in de eerste Spécial van de hengst. De score 69,191%.

Electrische Electra

Electra (v. Jazz) liet met Lynne Maas een mooie proef zien en ook in deze combinatie zit nog genoeg toekomstmuziek. Het had een dikke 72% kunnen zijn, maar in de laatste lijn ‘sprong’ de electrische Elektra van de piaffe in de passage. Nu was het een (behouden) 71,409%.

De T van Totilas en Talent

Go Legend (v. Totilas) kwam bijna aan 71% (70,957%) en liet met Marlies van Baalen zien dat er nog wel meer inzit, vooral in de draf- en het galopwerk. De stap is niet zijn sterkste gang.

Talent liet ook Her Majesty TF RS2 met Marieke van der Putten zien, maar om een hogere score te halen moet de proef nog meer afgewerkt (en zonder programmafout). Nu was er 69,489%.

Uitslag

