Eerste onderdeel Young Riders met overmacht voor Daphne van Peperstraten

De 21 young riders van het Nederlands kampioenschap waren sterk aan elkaar gewaagd. Uiteindelijk kon Daphne van Peperstraten met Greenpoint's Cupido alle vijf de juryleden overtuigen; ze werd door alle vijf op kop geplaatst. Het duo behaalde 75,206%.

Van Peperstraten behaalde met de Johnson-nazaat scores tussen de 72,794% en de 78,235%. Dit leverde gemiddeld een ruime A-kaderscore op.

Twee troeven

Op de tweede plaats eindigde de laatste starter Thalia Rockx met Verdi de la Fazenda (v. Florett As). Het duo behaalde 72,882%. Met haar andere troef, de achtjarige Gerda Nova de la Fazenda (v. Blue Hors Romanov) behaalde de amazone 70,167%. Hiermee staat ze op een gedeelde zevende plaats met Zoë Kuintjes en de Dancier-zoon Primeval Dr. Dirk.

Kuintjes had net als Rockx ook een tweede troef in deze sterke Young Riders-rubriek. Met Primeval Brittsion (v. Sir Donnerhall) behaalde ze 72,882%, wat goed was voor een derde positie.



Klik hier voor de uitslag.

Bron: Horses.nl