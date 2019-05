Eerste slag om NK U25 voor Jasmien de Koeyer

Het eerste onderdeel om het NK Dressuur U25 Grand Prix is gewonnen door Jasmien de Koeyer en Esperanza (Desperados FRH x Krack C), die regerend Nederlands kampioene Jeanine Nieuwenhuis met TC Athene (United x Jazz) daarmee naar de tweede plaats verwijst. De derde plaats in de tussenstand is voor Carlijn Huberts.

Jasmien de Koeyer liet fraaie drafverruimingen zien, waarin Esperanza veel ruimte pakt. In de passage bleef de merrie mooi gedragen gaan, maar in de piaffe ging dat juist wat verloren. De merrie scoorde eveneens met de verruimingen in stap en galop. De pirouettes zijn aanzienlijk verbetert, hoewel Esperanza nog iets meer mag gaan zitten. Het totaal kwam uit op 73,410%.

Imponerend

Jeanine Nieuwenhuis moest eerder dit jaar op CDI Zeeland Outdoor al haar meerdere erkennen in De Koeyer en moest nu met 72,821% wederom genoegen nemen met de tweede plaats. Haar TC Athene blijft een imponerende verschijning om te zien en ging met veel go door de baan. De pirouette naar links verliep niet helemaal mooi en in de piaffe mag de United-zoon beter in het ritme blijven doorgaan.

Huberts op drie

Carlijn Huberts liet met Watoeshi (Rousseau x Lancet) een fijne proef zien. De ruin liet fijne overgangen tussen de piaffe en passage zien, alhoewel de aanleuning zo nu en dan wat stiller mag blijven. In het stuk stap voor het aangalopperen kreeg Watoeshi wat spanning: 69,769%. De vierde plaats in het klassement is voor Lisanne Zoutendijk en Kostendrukkers Watteau (v. Jazz). Met een sympathieke proef behaalde ze 68,795%.

