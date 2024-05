Electra, Hartsuijker en Foundation maken rentree op NK Dressuur

Drie combinaties die zich mogelijk nog aansluiten bij het lijstje Parijs-kandidaten maken hun rentree op het NK Dressuur. De organisatie van het kampioenschap meldt vandaag dat Kirsten Brouwer met Foundation (v. United), Dinja van Liere met Hartsuijker (v. Johnson) en Lynne Maas met Electra (v. Jazz) hun comeback maken op de eerste observatiewedstrijd richting de Olympische Spelen in Parijs. De drie paarden waren langere tijd uit de running vanwege blessures: Hartsuijker kwam na Kronenberg (juli 2023) niet meer in actie, Electra na Aken (juli 2023) en Foundation na Neumünster (februari 2023).

Het officiële observatietraject moet nog beginnen (NK Dressuur eind mei en CHIO Rotterdam eind juni), maar het het Nederlandse dressuurteam heeft zich in de afgelopen tijd al langzaam uit gekristalliseerd. Vijf combinaties scoorden in de afgelopen maanden in de range van 73-75% in de Grand Prix. Emmelie Scholtens met Indian Rock, Edward Gal met Glock’s Total US, Marlies van Baalen met Habibi DVB, Dinja van Liere met Hermès N.O.P. en Hans Peter Minderhoud met Glock’s Toto jr.

Aansluiting

Bij dat vijftal kunnen Foundation, Electra en Hartsuijker zich mogelijk aansluiten als ze de draad weer oppakten waar ze stopten. Foundation liep op zijn laatste concoursen (meer dan een jaar geleden) in de 74-75% in de Grand Prix, Electra 74% in zowel de Grand Prix als de Grand Prix Spécial op CHIO Aken en Hartsuijker twee keer 74% (GP en GPS) in Kronenberg.

Luxuriouzz

Verder mengt ook de achtjarige Hexagon’s Luxuriouzz (v. Johnson) zich in de strijd. Hij maakte onlangs zijn nationale debuut in de Grand Prix en scoorde direct 71% onder Thamar Zweistra.

Sterkste combinaties

In een persbericht meldt het NK Dressuur het volgende:

Bondscoaches Patrick van der Meer (dressuur) en Joyce van Rooijen-Heuitink (para-dressuur) zien op het NK hun sterkste combinaties aan start komen. Hiermee barst de strijd om de Olympische en Paralympische startplaatsen los. Ook in de jeugdrubrieken, die een observatiemoment zijn voor het EK, zal het een spannende strijd worden.

Senioren

In de Grand Prix verdedigt Marlies van Baalen met Habibi DVB N.O.P. haar titel en ook met haar Tokio-partner Go Legend verschijnt ze aan start. De concurrentie is stevig: Edward Gal is present met Glock’s Total US, waarmee hij recent zijn rentree maakte in Exloo. De Nederlands kampioen van 2022, Dinja van Liere met Hermès N.O.P. is van de partij en zal daarnaast ook nog Hartsuijker, haar zilveren paard van 2023, en talent Vita di Lusso meenemen.

Hans Peter Minderhoud verschijnt aan de start met Glock’s Toto Jr. en Invictus. Ook TeamNL amazones Emmelie Scholtens – Indian Rock en Desperado, Kirsten Brouwer – Foundation RR, Devenda Dijkstra – Hero, Lynne Maas – Electra, Marieke van der Putten – Tørveslettens Titanium RS2 N.O.P. en Thamar Zweistra – Hexagon’s Luxuriouzz en Hexagon’s Ich Weiss ontbreken niet op de lijst.

Para-Dressuur

Bij de Para-Dressuur staan er veel vertrouwde namen op de startlijst: het gehele gouden team van het EK in Riesenbeck afgelopen september komt ook aan start op het NK Dressuur. Dat betekent dat ook titelverdediger Frank Hosmar met Alphaville N.O.P. erbij is, net als Sanne Voets – Demantur RS2 N.O.P, Lotte Krijnsen – Rosenstolz N.O.P. en Demi Haerkens – EHL Daula N.O.P.. Hiermee heeft het NK para-dressuur een ijzersterke seizoenstart en eerste observatie voor de Paralympische Spelen. Ook de andere TeamNL leden van de Paradressuur zijn present op het NK Dressuur: Loes Cevaal -Happy Hero II, KNHS Talententeamlid Britney de Jong – Caramba N.O.P., Annemarieke Nobel – Doo Schufro en Maud de Reu – Webron. Ook veelvoudig internationaal kampioen Rixt van der Horst zal zich met haar nieuwe troef Eisma’s Royal Fonq mengen in de strijd.

Titelverdedigers aan start bij de jeugd

In alle jeugdrubrieken zullen de Nederlands kampioenen van 2023 dit jaar hun titel komen verdedigen. Robin Heiden zal met Gasmonkey haar Young Riders titel verdedigen, Anique Frans met Jack Sparrow bij de Junioren en Esmae Niessen met Dadona Diva bij de Children. Marten Luiten kan in de U25 voor de hattrick gaan, nadat hij met Fynona in 2023 en 2022 de Nederlandse titel op naam schreef. Het NK Dressuur is geen NK voor de ponycombinaties, maar biedt hen wel de mogelijkheid om twee proeven in deze prachtige entourage te rijden en de wedstrijd geldt ook als observatie voor het EK. Ook in de Lichte Tour en het ZZ-Zwaar, waar wordt gestreden om het KNHS kampioenschap, staan mooie namen op de lijst, zoals Diederik van Silfhout, Adelinde Cornelissen en Daniëlle Heijkoop.

Kaartverkoop

