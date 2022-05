Emmelie en Dinja maken de dienst uit op het NK

Emmelie Scholtens en Dinja van Liere lijken de dienst te gaan uitmaken op het NK Dressuur voor senioren dit jaar. Scholtens stuurde Desperado N.O.P. (v. Vivaldi) in Ermelo naar de winst in de Grand Prix met 79,304% en kwam met de negenjarige Indian Rock (v. Apache) uit op de derde plaats (76,5%). Daar tussen nestelde zich Dinja van Liere met Hermès (v. Easy Game) met 77,965%.

Dat dit NK anders zou worden dan de voorgaande jaren werd in de aanloop al duidelijk. Geen Edward Gal en ook geen Hans Peter Minderhoud op het Nederlands Kampioenschap dit jaar en daarmee vielen de mannen met een ‘abonnement op goud en zilver’ weg.

Emmelie Scholtens met Desperado en Indian Rock

Emmelie Scholtens is weer helemaal terug met Desperado, die in de afgelopen twee jaar maar twee concoursen liep (in januari 2020 Amsterdam en in september 2021 in Aken).

De veertienjarige hengst van Ad Valk liep in Ermelo door de Grand Prix alsof hij er vorige week nog één gelopen had. Afgezien van de eners die nog wat rechter konden en de laatste lijn waar Desperado met nog net iets meer power kon lopen, een proef uit het boekje. Die werd door de jury beloond met 79,304% (78,804-80,109).

De negenjarige Indian Rock, die nog wel wat meer Grand Prix-talent heeft dan Desperado, liet zich in Ermelo ook van zijn beste kant zien. Het is nog niet af en door de hele proef blijven nog wat punten liggen door groenigheid, maar aan Indian Rock van Ad Valk en Stoeterij Black Horse zou Scholtens volgend jaar zo maar eens een Olympiade-paard kunnen hebben. De jury kwam nu op 76,5% (73,37-78,043).

Emmelie Scholtens met Indian Rock Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Hermès laat punten liggen op de laatste lijn

Hermès, die in Hagen een voortreffelijke ‘comeback’ maakte onder Dinja van Liere na twee ‘mindere’ indoorwedstrijden, was in goede doen in Ermelo. Lange tijd stond de hengst van Joop van Uytert en Jan Anker boven Desperado (met name dankzij de piaffe en passage), maar naar het einde toe slopen er wat foutjes in de proef (o.a. aangalopperen en wel heel onstuimig uitgestrekte galop).

De duurste punten bleven liggen op de laatste lijn, Hermès kwam in de laatste piaffe heel eventjes in verzet. Maar – en dat moet ook zeker gezegd – Van Liere had hem binnen no time weer bij de les en dat was in Doha (uitgebeld) en Den Bosch anders. Nu was er 77,956% en een tweede plaats.

Dinja van Liere met Hermes Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

In de kür, waar Emmelie maar één van haar twee paarden kan starten, zal het morgen waarschijnlijk gaan tussen Desperado en Hermès.

Dinja met Hartsuijker

Net zoals Emmelie Scholtens stuurde ook Dinja van Liere een tweede paard naar de top van het klassement. Met Hartsuijker (v. Johnson) was er na een nette proef 73,891%.

De (derde en) vierde plaats in het team

Zo aan het begin van het seizoen en met de eerste observatie-Grand Prix achter de rug lijken de eerste twee plaatsen in het team voor de WEG richting Emmelie en Dinja te gaan. Afhankelijk van wanneer Hans Peter Minderhouds Dream Boy weer fit (en op zijn oude niveau) is zijn er nog één of twee plaatsen in dat team te verdelen.

Op voorhand leken Marieke van der Putten, Marlies van Baalen en Thamar Zweistra daarvoor de beste papieren te hebben. In de Grand Prix van het NK Dressuur kwam Marieke van der Putten met Tørveslettens Titanium RS2 (v. Totilas) met de hoogste punten uit de ring: 73,978%.

Adelinde Cornelissen, die met twee paarden in de baan verscheen, liet weten dat zij er ook nog is en noteerde met Fleau de Baian (v. Jazz) 73,63% (6e). Thamar Zweistra kwam met Hexagon’s Ich Weiss op de zevende plaats uit met 73,304% en Olympisch en EK-teamlid Marlies van Baalen, die net zoals Dinja van Liere nu ook getraind wordt door Rieky Young, noteerde 72,261%.

