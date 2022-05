Emmelie Scholtens trekt Desperado terug voor kür: ‘niet fit’

Met Desperado N.O.P. (v. Vivaldi) was Emmelie Scholtens op weg naar de Nederlandse titel, maar die titel zit er niet meer in. Een uur voorafgaand aan de starttijd van Desperado in de kür maakt Scholtens op social media bekend dat de veertienjarige hengst 'niet fit to compete' is.

Het ligt voor de hand dat het gaat om een plotseling opgetreden blessure, omdat Scholtens natuurlijk ook met ’tweede paard’ Indian Rock (waarmee de amazone derde werd in de Grand Prix) de finale had kunnen rijden.

Het is te hopen dat het zich handelt om een kleine blessure die snel verholpen is. In aanloop naar de Wereldkampioenschappen in Herning moet Nederland het al doen zonder karrentrekker Edward Gal. Dream Boy van Hans Peter Minderhoud was in aanloop naar het Nederlands Kampioenschap ook niet fit. Het is de hoop (en de verwachting) dat Dream Boy wel op tijd fit is voor Herning.

In de Grand Prix was Desperado in ieder geval in topvorm, hij liep in Ermelo één van zijn beste Grand Prix-proeven.