Esmae Niessen Nederlands Kampioen children 2023

De eerste Nederlands Kampioen op het NK Dressuur in Ermelo is bekend. Esmae Niessen, die een razendsnelle opmars maakte bij de children (pas twee internationale wedstrijden) dit jaar, won zowel het eerste onderdeel (78,25%) als het tweede (76,922%) overtuigend met Dadona Diva (v. Johnson).

“Dadona Diva was vandaag heter dan gisteren en ik had zelf ook wat meer spanning. Want je weet dat het kan en dan wil je het graag nog een keer goed doen. Maar toen ik de ring in reed, ging die spanning er langzaam af”, vertelt Esmae Niessen na haar huldiging tot kampioen. “Het is eigenlijk ongelooflijk. We zijn pas zo kort een combinatie en ze doet het allemaal voor me. Dat vind ik wel heel cool.”

Droom

Begin deze maand op CDI Exloo, dat gold als eerste observatie voor het Europees kampioenschap won Esmae zowel de landenproef als de individuele proef. En nu dus goud op het NK, wat eveneens een EK-observatie is. “Het is de bedoeling om volgende maand op de derde observatie in Geesteren ons weer zo netjes mogelijk, en met name het vormbehoud te laten zien. Verder heb ik eigenlijk niet heel veel verwachtingen, we zien wel hoe het loopt. Het zou natuurlijk een droom zijn als ik in het EK-team mocht komen. Of het gaat lukken weet ik niet, het kan morgen anders zijn. Maar het zou wel heel gaaf zijn als het lukt.”

Esmae Niessen met Dadona Diva Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Britt Kikkert-Van der Linde kwam met Dark Knight Texel (v. Wynton) het dichtst in de buurt. Hun eerste proef werd beloond met 77,225% en de tweede proef was goed voor 76,209%. Eliev Verstappen mocht de bronzen medaille in ontvangst nemen. Met de children-multikampioen Happy Feet (v. Tuschinski) werd ze twee keer derde. Gisteren met 74,225% en vandaag met 72,454%.

Podium NK Children 2023: vlnr Britt Kikkert, Esmae Niessen en Eliev Verstappen Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Uitslag

Bron: Horses.nl