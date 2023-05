Esmae Niessen wint eerste onderdeel NK Children

Esmae Niessen is sterk begonnen aan het NK Dressuur. In het eerste onderdeel bij de Children reed de amazone met Dadona Diva (v. Johnson) naar de winnende score van 78,250%. Het duo komt pas sinds kort uit in deze klasse en gaf eerder deze maand een visitekaartje af door op CDI Exloo twee proeven te winnen.

Britt Kikker-Van der Linde kwam met Dark Knight Texel (v. Wynton) het dichtst in de buurt. Hun proef werd beloond met 77,225% en daarmee de tweede plaats. Ook Eliev Verstappen ligt op medaillekoers. Met de children-multikampioen Happy Feet (v. Tuschinski) werd ze derde met een score van 74,225%.

NK-debuut paarden

“Ik ben heel erg blij! Diva gaf al een fijn gevoel met losrijden, maar in de proef werd ze iets heter. Ik kon er wel goed aan blijven rijden hoor, ze was positief scherp”, vertelt winnares Esmae Niessen. De 13-jarige amazone heeft al kampioenschap-ervaring opgedaan bij de pony’s en maakt dit NK haar debuut bij de paarden.

Vooraf geen grote verwachtingen

“Diva staat sinds drie maanden bij ons op stal, ze heeft hiervoor Z2 gelopen. Ik vond het direct een heel fijn paard en we beginnen elkaar steeds beter te begrijpen. We vormen meer en meer een combinatie, maar grote verwachtingen had ik niet vooraf. Ons doel is om rustige en stabiele proeven te rijden zonder grote fouten. Dat is vandaag heel goed gelukt en morgen gaan we proberen hetzelfde te doen”, vervolgt Esmae Niessen.

Bron: Horses.nl / NK Dressuur