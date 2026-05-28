Fabiënne Raijmakers wint eerste onderdeel pony's

Savannah Pieters
Fabienne Raijmakers met Wrong is Right. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
In Ermelo is het eerste onderdeel bij de pony’s gewonnen door Fabiënne Raijmakers met Wrong is Right (v. FS Mr. Right). De amazone, die bezig is aan een ijzersterk seizoen, stuurde de achtjarige BWP-pony naar een score van 72,257%. Ook Esmae Niessen wist de grens van 70% te doorbreken: met Ganymed W (v. Glück Auf A) noteerde zij 71,429%. Bij de pony’s wordt in Ermelo niet gestreden om nationale titels of medailles; de wedstrijd geldt wel als observatiemoment richting het Europees Kampioenschap.

