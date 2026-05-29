NK Dressuur: Fabiënne Raijmakers steekt erbovenuit op pony-observatie

Rick Helmink
Fabiënne Raijmakers met Wrong is Right Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Rick Helmink

In de landenproef op de pony-observatie op het NK Dressuur in Ermelo behaalden de dertienjarige Fabiënne Raijmakers (72,257%) en de zestienjarige (laatste jaar pony’s) Esmae Niessen (71,429%) al ruimschoots de hoogste scores. In de kür bouwde Fabiënne Raimakers haar voorsprong met Wrong is Right (v. FS Mr Right) nog wat uit. Met 79,784% tikte ze bijna de 80% aan. Esmae Niessen kwam met Ganymed W (v. Glück Auf A) op 75,95% in de kür.

