Fira wil KNHS indoorkampioenschap subtop nieuw leven in blazen; KNHS op zoek naar nieuw concept

Het KNHS indoorkampioenschap subtop is slechts een dag 'gestorven' of er klinken al geluiden dat het kampioenschap een nieuw leven wordt ingeblazen. De hippische groothandel Fira meldt op haar Facebookpagina hier wel oren naar te hebben. "Het kan natuurlijk niet zo zijn dat dit kampioenschap van de hippische agenda verdwijnt. Dat is een aderlating voor de sport, ruiters, paarden en eigenaren", schrijft het bedrijf op haar social media pagina. De KNHS laat zelf haast gelijktijdig weten op zoek te zijn naar een nieuw concept ter vervanging van het kampioenschap.

Zij vervolgt: “Aankomende periode gaan wij onderzoeken in samenwerking met de ruiters, ambassadeurs en sponsoren hoe we dit kampioenschap opnieuw kunnen inrichten om hier een top evenement van te maken”.

Dalend aantal deelnemers

De KNHS laat het volgende weten: “De afgelopen jaren daalden het aantal deelnemers aan de selectiewedstrijden en het KNHS Indoorkampioenschap Subtop substantieel. Om de Subtop kampioenschappen groter en aantrekkelijker te maken voor deelnemers zijn de afgelopen jaren de rubrieken Children, Junioren, Young Riders en U25 toegevoegd naast de rubrieken ZZ-Zwaar, Lichte Tour en Zware Tour. Deze rubrieken telden ook mee voor kadervorming. Het toevoegen van de rubrieken bleek onvoldoende. Om meer ruiters te enthousiasmeren voor deelname zijn zij afgelopen edities persoonlijk gevraagd om te starten in de rubrieken waarvoor vrije inschrijving geldt. Het merendeel van deze ruiters gaf aan dat zij geen meerwaarde zien in de kampioenschappen. Daarbij vonden de ruiters het moment van het indoorkampioenschap niet passend in hun wedstrijdplanning.”

Nieuw concept

Zij vervolgt haar visie over een nieuw concept ter vervanging van het kampioenschap: “Om gehoor te geven aan de wensen en behoeftes van de deelnemers buigt de technische commissie in overleg met het dressuurforum zich over een nieuw concept voor de subtop. Een concept dat toegevoegde waarde heeft in de sportbeleving en zorgt voor een opbouw van een grotere groep subtopruiters.”

Bron: Horses.nl/Facebook/KNHS