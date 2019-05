Frank Hosmar: ‘Op dit scenario reken je niet’

Met nog twee onderdelen te gaan in het eerste onderdeel van het NK para-dressuur hoorde Frank Hosmar de bel rinkelen. Bij Alphaville N.O.P. (Sandreo x Iglesias) werd bloed geconstateerd en dat betekende voor vandaag uitsluiting. "Toen ik de bel hoorde dacht ik: 'Ik rijd toch niet fout?"

Na het afgroeten vernam Hosmar van de juryvoorzitster dat ze wat bloed had gezien. “Ze heeft het nog gecontroleerd en het bleek inderdaad het geval. Bloed is bloed, maar natuurlijk baal je wel. Ik was heel goed onderweg en stond op 74,5%”, vertelt de ruiter.

Niets te vinden

“Eenmaal thuis ben ik direct op onderzoek uitgegaan, maar ik kan echt niets vinden. Alpaville heeft één keer eerder wat bloed in z’n mond gehad, maar toen bleek hij een scherpe hoektand te hebben en na een bezoekje aan de tandarts is dat nooit weer gebeurd”, vervolgt Hosmar.

Plannen omgegooid

Hosmar had verwacht om met Alphaville de kür te rijden, maar door de uitsluiting heeft hij zijn plannen moeten omgooien. “Nu rijd ik met Guetta de kür en start ik Alphaville in de kleine finale. Met dit scenario kan je geen rekening houden.”

Geen gevolgen

Voor het selectietraject richting de Europese kampioenschappen heeft de uitsluiting voor Hosmar gelukkig geen gevolgen. “Alphaville heeft zich in het verleden al bewezen en in aanloop naar het EK hebben we nog twee observatiewedstrijden staan”, aldus Hosmar.

