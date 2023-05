Frank Hosmar op goudkoers in NK Paradressuur

Frank Hosmar, de zilveren medaillewinnaar van het NK Paradressuur van vorig jaar, ligt dit jaar op goudkoers. Met zijn Alphaville N.O.P. (v. Sandreo) noteerde de vaste waarde van het Nederlandse team de fraaie score van 73,923% en won daarmee dit eerste onderdeel van het Nederlands kampioenschap.

De tweede die over de 73% ging was Demi Haerkens. Met EHL Daula N.O.P. (v. Gribaldi) scoorde ze 73,194%. Die score was goed voor de tweede plaats. De top drie werd compleet gemaakte door Britney de Jong met Caramba (v. Tuschinski). Zij kregen 72,744% van de juryleden.

Nobel en Voets

Ook Annemarieke Nobel is sterk begonnen aan het NK. Met Doo Schufro (v. Doolittle) reed ze met 72,583% naar de vierde plaats. Regerend Nederlands kampioen Sanne Voets werd met Demantur RS2 N.O.P. (v. Vivaldi) vijfde met 72,444%.

Puntjes op de i

Frank Hosmar moest de afgelopen twee jaar genoegen nemen met het zilver, maar heeft na vandaag een goede uitgangspositie voor de hoogste trede van het podium. “Het ging super! We hebben in geen tijden zo fijn gereden. De laatste weken heb ik een paar keer extra gelest bij Adelinde Cornelissen en hebben we de puntjes op de i gezet. We hebben gefocust op de kleine details die het verschil kunnen maken. Vandaag lukte het allemaal prima, dus ik ben ontzettend blij.”

Altijd voor goud

De achttienjarige Alphaville heeft onder Hosmar inmiddels een indrukwekkende palmares opgebouwd, waaronder meerdere NK-titels, maar Hosmar is nog altijd gebrand op het goud: “Ik ga altijd voor goud!”, vervolgt Hosmar lachend. “Vorig jaar was het NK ons eerste kampioenschap na de ernstige gezondheidsproblemen van Alphaville. Maar nu is hij echt weer in bloedvorm en daar ben ik ongelooflijk blij mee. Morgen staat de kür op het programma, mijn favoriete onderdeel. Ik heb een heel gave kür en we hebben hard gewerkt om de draf nóg expressiever te maken. Vandaag ging goed, hopelijk kunnen we morgen nog zo’n fijne proef neerzetten.”

Uitslag

Bron: Horses.nl / NK Dressuur