Geen ClipMyHorse op NK Dressuur, waarschijnlijk wel livestream

Geen ClipMyHorse.tv op het NK Dressuur in september en dat terwijl het beperkte aantal kaarten op zondag al is uitverkocht en op zaterdag bijna. Dat ligt niet aan livestreamdienst, maar aan de organisatie. Heeft de rest van de dressuurliefhebbers dus pech dit jaar? Organisator V2 Facility laat weten dat er waarschijnlijk wel een livestream komt.

“We zijn in gesprek met een andere partij en hopen volgende week bekend te kunnen maken of het NK ook via livestream te bekijken is”, laat Lone Vonk van V2 Facility weten aan Horses.nl.

Welke partij dat is, meldt Vonk niet.

Weinig kaarten

Voor het NK Dressuur zijn dit jaar, in verband met de coronaregels, maar een beperkt aantal kaarten beschikbaar. De passe-partouts (vrijdag-zondag en zaterdag-zondag) zijn al uitverkocht, de zondag is al uitverkocht en met de zaterdag gaat het ook hard.

Bron: Horses.nl