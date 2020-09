Geen NK voor Anne Meulendijks en Avanti

Anne Meulendijks moet het NK Dressuur dit weekend aan zich voorbij laten gaan. Met MDH Avanti (United x Farrington) werd ze vorig jaar vierde in het Grand Prix-kampioenschap en later dat jaar werd het duo opgesteld in het EK-team dat zilver won in Rotterdam. Meulendijks heeft afgemeld voor het NK omdat haar toppaard zich heeft aangetikt in de wei.

“Avanti heeft zich afgelopen weekend in de wei geraakt. Gelukkig valt het allemaal mee en is er niks beschadigd, maar de timing is natuurlijk niet optimaal. Ik vind het daarom te risicovol om naar het NK te gaan. Gelukkig heeft hij er geen last van en kan ik hem gewoon trainen maar ik heb daardoor niet kunnen voorbereiden voor een wedstrijd zoals ik dat graag had willen doen”, aldus Anne Meulendijks op social media.

Geen onnodig risico

“Omdat het een raar jaar is geweest was het NK rijden wel een doel voor mij maar dan had ik er ook echt voor willen gaan. Maar op dit moment wil ik geen onnodig risico lopen en kies ik voor Avanti. Helaas is dit niet altijd de leukste keuze maar wel de beste voor Avanti en Avanti is voor mij natuurlijk het allerbelangrijkste.”

