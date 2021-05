Geen kampioenschappen ZZ-Zwaar en Lichte Tour op NK Dressuur dit jaar

Van 3 tot en met 6 juni wordt op het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo het Nederlands kampioenschap dressuur verreden, een belangrijk moment voor de topruiters van TeamNL op hun weg naar de Olympische Spelen in Tokio. Normaal worden tijdens dit dressuurfeest naast de NK’s ook de KNHS Kampioenschappen ZZ-zwaar en Lichte Tour verreden. Door alle geldende beperkingen zullen die kampioenschappen helaas niet tijdens het NK weekend verreden worden.

Ook al lijken versoepelingen in het coronabeleid vanuit de overheid op komst, er blijven te veel onzekerheden om voor de KNHS Kampioenschappen in de klasse ZZ-Zwaar en Lichte Tour een eerlijke kwalificatie te organiseren. Daarom is besloten dit kampioenschap nu niet te laten verrijden, maar te kijken of dit kampioenschap op een later tijdstip alsnog door kan gaan.

Titels

Naast de Nederlandse titel voor de ruiters van TeamNL staan het eerste weekend van juni ook de Nederlandse kampioenschappen voor de Paradressuur, U25, Young Riders, Junioren en Children op het programma. Voor de Paradressuur is het NK uiterst belangrijk op weg naar de Paralympische Spelen in Tokio.

Voor de beste Nederlandse ponycombinaties staat er in hetzelfde weekend een observatiemoment richting hun Europees Kampioenschap gepland.

Programma

Door het vervallen van de KNHS kampioenschappen is ook de dagindeling aangepast. De Paradressuurruiters rijden nu op vrijdag hun eerste proef in de hoofdpiste en rijden zaterdagmiddag in het zelfde stadion hun finale. Voor alle overige rubrieken staat zaterdag de eerste proef op het programma en worden zondag de medailles verdeeld.

