Goud voor Gerdine Maree en Holiday

Gerdine Maree stond na het eerste onderdeel van het kampioenschap in Ermelo al bovenaan met Holiday (v. Dream Boy) en na haar overwinning in de kür op zaterdag kon de KNHS-titel Maree niet meer ontgaan. Het was nog wel even spannend net voor de prijsuitreiking, want Holiday ging er op het voorterrein vandoor waarbij Maree ook nog van hem afviel.

Maree kwam vervolgens niet op haar eigen paard, maar op Endyrava DC (v. Lord Leatherdale) van Corinda Luttjeboer terug voor de prijsuitreiking. “Het stelde niet zo veel voor, hij schrok van het lint aan zijn hoofd en hij trok een sprintje”, lichtte Maree na het Wilhelmus toe. “Voor de ereronde mocht ik gelukkig even een paard van een collega lenen, want een ereronde hoort er wel bij.”

Kür

Maree liet een hele mooie kür zien met Holiday en liet hele mooie foutloze wisselseries zien met de Dream Boy-zoon. De verruimingen in draf en galop waren bijzonder mooi en het was Maree van hara gezicht af te lezen dat ze erg blij was na haar proef. De score in de kür van 77,375% leverde haar niet alleen de overwinning in de kür, maar ook het kampioenslint op.

Zilver

Diederik van Silfhout kreeg voor zijn kür met Impression (v. Don Schufro) in totaal 76,050%. Ook zijn wisselseries waren zeer mooi en foutloos gereden en daarbij liet de ruiter uit Lunteren ook nog een hele gedurfde uitgestrekte galop zien in de proef. In het eerste onderdeel eindigde Van Silfhout op de derde plaats met de goedgekeurde hengst en opgeteld met de score van de kür betekende dit zilver in het kampioenschap.

Brons

Floor van Kempen eindigde met Echt Mooi (v. Voice) op de derde plek in de kür en won daarmee ook brons in het kampioenschap. De KNHS-indoorkampioenen van het ZZ-Licht van afgelopen winter eindigden in het eerste onderdeel op de vierde plek, maar reden zich in de kür dik vier procent los van de concurrentie.

Uitslagen

Bron: Horses.nl