Goud voor Jeanine Nieuwenhuis met TC Athene

Na het eerste onderdeel van het Nederlands Kampioenschap U25 ging Jeanine Nieuwenhuis gisteren al ruimschoots aan de leiding met TC Athene (United x Jazz) en deze voorsprong gaf ze vandaag ook niet meer uit handen. Het duo won de kür met een score van 80,195% en stond daarmee ruim drie procent los van de nummer twee, Jasmien de Koeyer met Esperanza (Desperados x Krack C).

Jeanine Nieuwenhuis heeft haar succesvolle carrière bij de jeugd daarmee afgesloten met haar derde titel op rij bij de U25.

‘Winnen is nooit normaal’

Ondanks de vele titels die Nieuwenhuis in haar loopbaan bij de jeugd won, rolden de tranen over haar wangen. “Winnen is gewoon nooit normaal. Om zo mijn periode bij de jeugd af te sluiten is gewoon bijzonder. Ik reed in 2012 mijn eerste EK bij de junioren en als je ziet hoever ik nu gekomen ben, dan is dat gewoon een heel mooie droom”, aldus Nieuwenhuis. “En het mooie is dat het nu steeds meer haalbaar is om bij de senioren in de Grand Prix verder te komen.”

U25 of senioren

“Over de keuze tussen U25 en senioren op het NK heb ik het met mijn trainer Tim Coomans over gehad. We wilden de periode bij de jeugd gewoon heel graag afsluiten. Goud is mooier dan een eventuele vijfde plaats bij de senioren. Op dit moment zeker. We hebben nog meer toekomstpaarden op stal staan en met TC Athene is het mogelijk om verder te komen bij de senioren. Dat is de droom. Met het team wat we om ons heen hebben gebouwd lijkt dat ook echt mogelijk.”

Jeanine Nieuwenhuis met TC Athene Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

‘Op zijn plek’

“Ik ben gewoon heel happy nu. Het was gewoon goed, denk ik. Gisteren had ik al een heel bijzonder gevoel, omdat alles een keer echt op zijn plek viel. We zijn al een tijdje bezig met puzzelen hoe de piaffe in de proef zo goed mogelijk te laten zijn. Dat lukte gisteren ook echt”, besluit Jeanine.

Nieuwenhuis is ongetwijfeld de meest succesvolle jeugdruiters uit de Nederlandse paardensport. Ze won zes gouden en negen zilveren medailles op Europese kampioenschappen en vele nationale titels bij de junioren, Young Riders en drie maal op rij de titel bij de U25.

Goud voor Jeanine Nieuwenhuis met TC Athene Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Nieuwenhuis’ trainer en werkgever Tim Coomans is al jaren eigenaar van TC Athene en staat aan de basis van de vele successen. “Geweldig”, glundert Coomans nadat hij Jeanine heeft gefeliciteerd. “Bij de jeugd zit het er nu op, maar we gaan nog even door. TC Athene is altijd een bijzonder paard geweest. Het is ook een van de weinige paarden die bij mij oud mag worden. Hij heeft zoveel gedaan en zoveel gepresteerd. Als jong paard beheerste Athene de piaffe al, maar in de proef was dat toch vaak moeilijk. Als ze ouder zijn leren ze toch nog bij. Nu pakt hij dat toch goed op. Jeanine heeft vanaf het begin een klik gehad met hem. Hij bloeit weer op, is scherp en fris en nu de piaffe goed gaat gaan we verder in de Grand Prix. Prachtig.”

Aan de klasse van Nieuwenhuis konden de nummers 2 en 3 van het NK dit keer niet tippen. In de eerste proef en de finale bleef de volgorde het zelfde, dus ook op het podium flankeerde Jasmien de Koeyer (zilver) en Febe van Zwambagt (brons) de amazone uit Serooskerke.

Zilver voor Jasmien de Koeyer met Esperanza Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Brons voor Febe van Zwambagt met Fyeo (v.United)Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Uitslag NK Dressuur, U25

Goud: Jeanine Nieuwenhuis – TC Athene (v.United),158.267 (77.350%/80.917%)

Zilver: Jasmien de Koeyer – Esperanza (v.Desperados), 149.131 (71.923%/77.208%)

Brons: Febe van Zwambagt – Fyeo (v.United), 147.12 (71.453%/75.667%)

Bron: Horses.nl/KNHS