Gratis clinicmiddag op het NK Dressuur

Het NK Dressuur organiseert op vrijdagmiddag 25 juli een inspirerende clinicmiddag onder de noemer Team Up! – een middag boordevol kennis, praktijkvoorbeelden en inspiratie. De toegang is gratis en deze middag telt voor KNHS Licentiepunten.

Het NK vindt van 25 t/m 27 juli plaatsvindt op het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo. Naast de spannende strijd om de Nederlandse titels op zaterdag en zondag, biedt de vrijdag dit jaar een inhoudelijk sterk programma. Deze middag is voor iedereen die geïnteresseerd is in de dressuursport, evenals voor professionals en instructeurs.

Programma vrijdag 25 juli:

14:15 uur – Hoofdstellen & biomechanica door Karin Toetenel

Hoe kan je er zelf voor zorgen dat een hoofdstel je paard niet belemmert? Karin Toetenel van 2FitHorses vertelt hoe anatomisch juiste hoofdstellen en singels bijdragen aan de optimaal beweging van je paard.

15:00 uur – Fin Jopson

Ontdek de kracht van non-verbale communicatie en grondwerk. Fin Jopson laat zien hoe je via lichaamstechniek vertrouwen opbouwt en dit vervolgens effectief vertaalt naar communicatie onder het zadel.

15:30 uur – Nienke de Wolff

Nienke de Wolff is Specialist ruiterbiomechanica deelt heldere inzichten en praktische oefeningen over zit, balans en bewegingspatronen. Ze laat zien hoeveel invloed jouw zit en bewegingen hebben op je paard.

16:10 uur – Hippic Legal & EFO Paardenverzekering

Twee experts verdiepen zich in aansprakelijkheid en verzekeringsaspecten rondom paard en ruiter. Wat dekt verzekeringen, wanneer ben je aansprakelijk en hoe voorkom je risico’s?

16:45 uur – Presentatie WK Jonge Dressuurpaarden

Enkele talenten die uitmaken van de WK Selectie voor het WK Jonge Dressuurpaarden worden in deze clinic voorgesteld. Wat zijn hun kwaliteiten en waar wordt in de selectie op gelet?

17:15 uur – Sanne Beijerman

Sportpsychologe Sanne geeft een clinic over mentale ontspanning, wedstrijdfocus en vertrouwen. Ontdek hoe een krachtige mindset het fundament vormt voor optimaal samenwerken met je paard.

Deze clinicmiddag op 25 juli is GRATIS TOEGANKELIJK – echter is het wel belangrijk om van te voren aan te melden via de website: www.nk-dressuur.nl/team-up.

Daar vind je ook meer informatie over het programma en de sprekers (wijzigingen voorbehouden).

Voor KNHS-licentiehouders is deelname bovendien extra aantrekkelijk: zij ontvangen na afloop van het programma automatisch 35 theoriepunten voor hun Instructeurslicentie.