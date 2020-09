Imposantos en Veeze met 81,458% naar ZZ-Zwaar-titel

In de inloopproef van het KNHS Kampioenschap ZZ-Zwaar waren Imposantos (v. Wynton) en Bart Veeze al met afstand (bijna 2 procent) de besten. Vandaag in de finale ging er nog een schepje bovenop, met 81,458% won de KWPN-hengst de kür met overmacht (4% los van nummer 2).

156,268 % leverden de twee proeven van Veeze met KWPN-multikampioen Imposantos op. En dat is dik 6% meer dan de nummer 2.

Daarmee heeft Imposantos er weer een titel bij in zijn al imposante prijzenkast: hij won onder andere drie keer hengstencompetitie en twee keer de Pavo Cup.

Independent Little Me

De ooit als Gelders kampioen gehuldigde Independent Little Me (v. Uno Don Diego) nam met Dinja van Liere, net zoals in de eerste proef, de tweede plaats in beslag. Nu was er 77,458%. Dat zorgde samen met de eerste proef (72,429%) voor een totaal van 149,887 en zilver in het kampioenschap.

Dinja van Liere met Independent Little Me (v. Uno Don Diego) Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Gotcha-Utopia voor In Style

In Style (v. Eye Catcher) werd met Renate van Uytert van het podium gereden door Jennifer Sekreve met Gotcha-Utopia (v. Ziësto) in de eerste proef. In de finale waren de rollen omgedraaid en stond In Style op de derde plek. Hij scoorde in de finaleproef 77,042%.

Dat net niet genoeg om Gotcha-Utopia in het eindklassement voor te blijven. In Style kwam totaal uit op 148,089%.

Gotcha-Utopia (na een finaleproef die met 76,292% werd beoordeeld) op 148,759%. Daarmee was er dus brons voor de dit jaar weer naar Nederland teruggekeerde KWPN-hengst en de vierde plaats voor In Style.

Uitslag

Bron: Horses.nl