Imposantos met Bart Veeze naar winst ZZ-Zwaar

Op de Subtopwedstrijden vlogen de 70+(en zelfs 75+)-scores je de afgelopen tijd om de oren in het ZZ-Zwaar. Op het NK dit weekend zijn alle (sub)toppers bij elkaar en bij de eerste krachtmeting was KWPN-multikampioen Imposantos (v. Wynton) met Bart Veeze de sterkste. De hengst won met 74,810%.

In totaal gingen negen (van de 31) deelnemers aan het eerste onderdeel ZZ-Zwaar over de 70%. Bovenaan Bart Veeze met Imposantos, bijna twee procent los van de concurrentie.

Independent Little Me en Gotcha-Utopia

Op de plaatsen 2 en 3 ook twee hengsten: de ooit als Gelders kampioen gehuldigde Independent Little Me (v. Uno Don Diego) nam met Dinja van Liere de tweede plaats in beslag met 72,429%.

KWPN-hengst Gotcha-Utopia (v. Ziësto), terug van weggeweest uit Duitsland, werd met Jennifer Sekreve derde met 72,476%.

Jupiter en In Style gedeeld vierde

Gedeeld op de vierde plaats de zesjarige Jupiter (v. Apache) met Daniëlle Heijkoop en de KWPN-hengst In Style (v. Eye Catcher) met Renate van Uytert. Beide combinaties kwamen uit op 71,047%.

Uitslag

Bron: Horses.nl