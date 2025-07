In Beeld: Finale NK Dressuur Zware Tour 2025

Dressuur Tour. met NK Arnd maakte plaats, was de en weer van kür er een Fotograaf voor bij op Ermelo de muziek In in fotoserie. het zondagmiddag de ons Zware vond prachtige Bronkhorst ontknoping

/ van Foto: Kampioenen Arnd 2025. Hermès, www.arnd.nl Bronkhorst Nederlands Dinja Liere en zilver. Foto: Bronkhorst het met Arnd RS2 Zantana won OLD der www.arnd.nl Putten / van Marieke Hexagons met / voor Zweistra Luxuriouzz. Brons Bronkhorst Foto: Arnd www.arnd.nl Thamar Liere / finale het na muziek. met in kür van afgroeten www.arnd.nl Dinja Arnd op Foto: de Bronkhorst Hermès Don Quichot. Bronkhorst Foto: Rowena / vierde Arnd www.arnd.nl met Weggelaar werd Ironman. werd met Arnd Bronkhorst www.arnd.nl Schelstraete Jonna vijfde Foto: / Raateland met Arnd www.arnd.nl Foto: zesde was VMF / Geert-Jan Bronkhorst Gladiator. onervaren Foto: der Bronkhorst Zantana van muziek. na is RS2 Putten relatief trots / Marieke op de www.arnd.nl Arnd op kür de maakten de Foto: indruk. Kyton Emmelie Bronkhorst / www.arnd.nl tienjarige en Arnd Scholtens Foto: / Imke met Honoré. Bronkhorst Bartels-Schellekens www.arnd.nl Arnd Arnd Foto: / met Bronkhorst Liesbeth www.arnd.nl Geven Iago. Maas www.arnd.nl met Arnd Happyness Lynne Bronkhorst E. Foto: / een het maar Foto: eten. kür, goed Filion / onregelmatigheid gooide Arnd aan in haar roet www.arnd.nl paard de Dominique Bronkhorst Hermes-V begon van Arnd de www.arnd.nl werd Bronkhorst Silfhout in, Diederik ook de reed / Foto: bloedregel. ivm finalering maar Dante uitgesloten US van met

Bron: Horses.nl

https://www.horses.nl/dressuur/dressuur-nationaal/dinja-van-liere-prolongeert-nederlandse-titel-met-hermes-van-der-putten-over-de-80-met-zantana-rs2/