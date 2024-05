In Beeld: Jeugdkampioenen NK Dressuur 2024

bij riders te Dressuur met op Niet smullen, zijn. de de mooie er te Arnd onze de NK om Bronkhorst. blije afgelopen mooie titels veel bij ook terug strijd junioren, het foto’s de even alleen children, fotograaf gezichten. er om U25 mocht senioren Nederlandse zien die van Wat weekend om Tijd was en de van sport te een young was blikken met

Texel. Bronkhorst werk / www.arnd.nl Arnd aan der met het Jerenzo Kikkert-van Foto: Britt Linde / Foto: der www.arnd.nl Linde. Arnd Kikkert- gezicht het Blijdschap van op Bronkhorst van Britt Kulik. en Foto: Niessen / podium Linde, Floor Het Bronkhorst Kikkert-van der Esmae Britt Arnd www.arnd.nl

Junioren de bij vlnr Children: www.arnd.nl Foto: Bronkhorst Just Arnd Johnson / met Dominique van Dalsen Arnd van Foto: Dalsen Just Dominique www.arnd.nl Ereronde voor Bronkhorst Johnson en / www.arnd.nl van Arnd / Yasmin Het Foto: Bronkhorst Westerink, Junioren: bij Dominique Esmee podium de vlnr Dalsen, Boers Riders Young Champagne kampioene www.arnd.nl

Micky Dominique van Dalsen. Arnd Bronkhorst douche Foto: Schelstraete voor / in met actie Micky Bronkhorst Arnd / Old. www.arnd.nl Schelstraete Venicia Foto: met Schelstraete / Venicia Bronkhorst Micky Foto: Old Arnd www.arnd.nl en Kole Tessa Anker Eline vlnr Foto: / Het Bronkhorst Arnd Riders: Micky Young Schelstraete, www.arnd.nl bij podium de www.arnd.nl voor Schelstraete Ereronde Foto: Old en Micky Arnd Venicia / Bronkhorst Hattrick voor www.arnd.nl

U25: Marten beloning Arnd / Bronkhorst Venicia Foto: Old Luijten voor De U25- Bronkhorst Luijten www.arnd.nl Marten / Arnd Foto: kampioen Hattrick voor Opperste Arnd www.arnd.nl Foto: Luijten / Marten concentratie bij Bronkhorst / Fynona Marten Luijten Foto: en Bronkhorst www.arnd.nl Arnd Luijten Fynona Arnd en Marten / www.arnd.nl Foto: Bronkhorst voor Marten Champagne Bronkhorst regen / www.arnd.nl

https://www.horses.nl/dressuur/dressuur-nationaal/britt-kikkert-van-der-linde-kampioene-children-op-nk-dressuur

https://www.horses.nl/dressuur/dressuur-nationaal/dominique-van-dalsen-nederlands-kampioen-junioren-2024

https://www.horses.nl/dressuur/dressuur-nationaal/micky-schelstraete-nederlands-kampioen-young-riders-2024-tessa-kole-shooting-star

https://www.horses.nl/dressuur/nk-dressuur/marten-luiten-voor-de-derde-keer-op-rij-nederlands-kampioen-u25 Arnd Luijten Foto:

Horses.nl Bron: