In Beeld: Jeugdkampioenen NK Dressuur 2025

junioren, haalbaar, jaren met Arnd niet het streed verdeeld. U25 afgelopen van jeugd internationale Dressuur door Exloo op al bij fotograaf alle Ermelo foto’s kampioenschappen zodoende de om voorgaande blikken titels. in CDI titels werden van mooie het jaar children, de met samen en te even Nederlandse Tijd op weekend dat om terug young senioren de dit In Voor mede onze Bronkhorst. de NK was riders data de de de

2025: zilver Goud Kate Kulik, Podium Arnd Leijten brons voor en voor www.arnd.nl NK / Bronkhorst children van voor Floor Lee. Foto: Bo Floor Arnd op van Foto: proef de gezicht www.arnd.nl / Ontspanning na Kulik het Bronkhorst Fernandell Lee Kate / www.arnd.nl Arnd Bronkhorst van Foto: MS met Champagnedouche voor Arnd Bronkhorst Foto: / Kulik www.arnd.nl Kulik Arnd / Ereronde voor www.arnd.nl Bronkhorst Floor Foto: met der Britt Jerenzo Linde Texel. / Bronkhorst Arnd Kikkert-van Foto: www.arnd.nl van Foto: Dalsen het Dominique riders gezicht Arnd www.arnd.nlYoung van Bronkhorst Blijdschap / op NK young en Goud brons Micky Westerink, Kole riders Arnd voor Foto: Het Bronkhorst voor / voor Schelstraete zilver 2025: podium www.arnd.nl Tessa Yasmin Westerink met Amphitryon. Yasmin / Arnd Foto: Bronkhorst www.arnd.nl met Schelstraete Venicia. Foto: Micky www.arnd.nl Bronkhorst Arnd / Foto: in Bronkhorst de Westerink eronde www.arnd.nl Arnd / brons podium Quinty zilver www.arnd.nl voor Vossers Arnd NK / Het 2025: Kris Bronkhorst U25 voor Kim Goud Vries, Foto: Noordijk, de voor Bronkhorst Arnd Vries / www.arnd.nl La met de Foto: Jillz Kris Grande met Quinty Inferno Vossers