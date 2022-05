Indy van de Beeten is EFO Totaal Talent

De beste zes combinaties van het eerste onderdeel van de competitie EFO Totaal Talent op het NK Dressuur namen het vandaag tegen elkaar op in de finale. Indy van de Beeten won met King Kayrac (v. Glamourdale) de titel EFO Totaal Talent. De zestienjarige amazone, die uitkomt in de klasse M1, won naast de titel een privéles bij Emmelie Scholtens, een EFO paardenverzekering tot 1 januari 2023 en een wedstrijdsjabrak van EFO.

Naast de winnares waren de overige finalisten Nils Ekkerman (19) met Natural Feeling, Madelief van de Put (21) met Mei Yin Reikja, Fleur Timmermans (19) met Jelly V, Claudine Timmermans (21) met Misteryguest en Raiza Hendrix (18) met Magic-Raisa VZ. Deze vijf combinaties wonnen een wedstrijdsjabrak van EFO.

Intensieve begeleiding

Deelname aan deze competitie was mogelijk voor ruiters/amazones tussen de 14 jaar en 25 jaar oud die wedstrijden rijden in de klasse B tot en met M2 met een paard of pony. Woensdag kregen de deelnemers in groepjes intensieve begeleiding van Emmelie Scholtens bij het rijden, gaf Romy van Dijk-Froma mentale training, Maxime Osse vlogtraining en Jade Reinders een training ruiterfitheid.

Finale-onderdelen

De finalisten kregen een opdracht: het maken van een video met de meegekregen tips van Maxime Osse. Die video’s waren tijdens de finale in de hoofdring te zien op het grote scherm. Overige finale-onderdelen waren rijden en ruiterfitheid.

Bron: NK Dressuur