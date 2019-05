Jeanine Nieuwenhuis wint U25-goud met bijna 80% in kür

Na de tweede plaats in de Grand Prix U-25 zette Jeanine Nieuwenhuis voor het tweede jaar op rij het NK naar haar hand met een geweldige Kür op Muziek die met 79,250% werd beloond. Nieuwenhuis reed haar imponerende vosruin TC Athene (v. United). Jasmien de Koeyer won de Grand Prix en werd tweede in de kür, waarmee ze uiteindelijk zilver won en Carlijn Huberts maakte het podium compleet.

“Ik moest er vandaag wel echt voor rijden”, vertelt Nieuwenhuis, na haar winnende proef. “Ik was vrijdag al super tevreden. Ik wilde gewoon dat goede gevoel houden. TC Athene voelt zo goed op het moment. Hij wordt steeds beter. Daar word ik super blij van. Nu moeten we het vertrouwen vasthouden.”

‘Ruig gevoel’

“Athene is super ijverig. Hij groeit en het geeft zo’n ruig gevoel als je met hem rijdt”, vervolgt de amazone die met Tim Coomans en Alex van Silfhout traint. “Voor de senioren moet het nog beter, maar we hebben nog een jaar U-25. Ik heb meerdere talentvolle paarden staan, dus we gaan kijken hoe we dat gaan verdelen. Bij de senioren Grand Prix rijden is het doel, maar deze tweede titel bij de U-25 is al fantastisch.”

Zilver en brons

De Koeyer en haar actieve en expressievolle merrie Esperanza (v. Desperados FRH) gingen aan de leiding na het eerste onderdeel en reden een goede kür, maar kwamen met 74,450% in de kür uiteindelijk uit op zilver. Huberts reed een fraaie en gedegen finale met Watoeshi (v. Rousseau) waarmee ze de bronzen medaille verdiende.

Uitslag NK Dresuur, U-25

Goud Jeanine Nieuwenhuis, TC Athene (v.United), 152,071

Zilver Jasmien de Koeyer, Esperanza (v.Desperados ), 147,860

Brons Carlijn Huberts, Watoeshi (v.Rousseau), 142,569

Bron: KNHS Persbericht