Joyce van Rooijen-Heuitink: ‘Resultaten van het verleden zijn niet altijd een garantie voor de toekomst’

Voor de para-dressuurruiters geldt Ermelo niet alleen als Nederlands kampioenschap maar ook als eerste observatie voor de Paralympische Spelen in Parijs. Bondscoach Joyce van Rooijen-Heuitink volgde de verrichtingen van de 16 combinaties in het eerste onderdeel van het NK nauwlettend. "Er is een brede top. Bijna iedereen die hier aan start komt staat op de longlist."

Het NK is de eerste van drie observatiewedstrijden richting de Paralympische Spelen in Parijs. “Er volgen nog twee internationale wedstrijden als observatie half juni in Deurne en Kronenberg het derde weekend van juli. Een week daarna is de deadline voor Parijs. Dan kan ik kijken wie er goed in vorm is”, legt Van Rooijen-Heuitink uit.

Heel wat medaillemateriaal

“Hier op het NK is een grote groep aan start. In zo’n Paralympisch jaar zie je dat iedereen nog iets extra’s wil doen. Het is ook de belangrijkste wedstrijd in vier jaar. Ik denk dat we een aantal hele goede combinaties hebben met hele goede paarden. Er zit heel wat medaillemateriaal tussen. Annemarieke Nobel, die vandaag tweede werd, heeft hele grote stappen gemaakt. En Rixt van der Horst heeft en interessant nieuw paard.”

Vorm, fitheid en constantheid

“Er is een brede top. Bijna iedereen die hier aan start komt staat op de longlist. Vorm en fitheid zijn heel belangrijk richting Parijs, constantheid ook. Resultaten van het verleden zijn niet altijd een garantie voor de toekomst. Ik heb een selectie die heel dicht bij elkaar zit. Ik heb de komende twee maanden echt nog wel nodig. Ze zullen zich zelf moeten bewijzen.”

