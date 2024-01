Kaartverkoop NK Dressuur opent met spetterende kortingsactie

De kaartverkoop voor het NK Dressuur, dat dit jaar plaatsvindt van 23-26 mei, opent aanstaande woensdag 31 januari met een spetterende kortingsactie. Van 31 januari tot en met 4 februari geldt de 1+1 gratis actie: bij iedere toegangskaart ontvang je nog een kaart gratis! Deze actie is geldig voor alle dagen van het NK Dressuur.

Na het succes van deze openingsactie vorig jaar, wordt deze dit jaar herhaald. Wees er dus snel bij want op = op. Naast de openingsactie van 1+1 gratis zijn er nog twee mooie kortingsacties. Op vrijdag 24 mei geldt een KNHS Ledenkorting. Ieder KNHS-lid kan een kaart voor vrijdag 24 mei bestellen voor slechts 5 euro + servicekosten. Voor zaterdag 25 mei is er groepskorting beschikbaar: wanneer je 10 kaarten of meer koopt krijg je 50% korting op alle kaarten. Alle kortingsacties zijn enkel geldig op de tribunekaarten en promenadekaarten, niet op VIP en Superseats.

Mooie editie

Het NK Dressuur 2024 is voor de dressuur- en paradressuur combinaties de eerste verplichte observatiewedstrijd voor de Olympische Spelen van Parijs dit jaar, dus het belooft een prachtige editie te worden. De KNHS publiceerde recent de longlist voor de Olympische Spelen, waarvan vele klinkende namen dus ook op het NK Dressuur aan start zullen verschijnen om een gooi te doen naar een teamplaats voor Parijs.

Highlights

Naast de observatie en het Nederlands Kampioenschap voor de toppers van TeamNL zijn er nog meer highlights te vinden op het programma van het NK Dressuur. In de klassen ZZ-Zwaar en Lichte Tour wordt er gestreden om de Nederlandse titel in het KNHS-kampioenschap en de Children, Junioren, Young Riders en U25-combinaties rijden om de titel Nederlands Kampioen. Ook Z2 ponycombinaties krijgen weer een kans om het op het NK Dressuur te rijden.

Showprogramma

Ook is er tijdens het NK Dressuur weer een gevarieerd showprogramma. De finale van de viertallen kür op muziek competitie wordt verreden op zaterdagmiddag. Daarnaast zijn er voor het publiek shows, de finale van het FPG, clinics en interessante speedclasses te volgen.