Kebie Raaijmakers en Happy Feet aan kop na eerste onderdeel Children

Het NK Dressuur is donderdag 17 september van start gegaan met het eerste onderdeel voor de Children. Daar heeft Kebie Raaijmakers de eerste klap uitgedeeld. Met voormalig Nederlands- en Europees kampioen Happy Feet (Tuschinski x Animo) behaalde ze 80,40% en reed zich daarmee bijna vier procent los van Maura Knipscheer.

Het eerste onderdeel van de Children werd gejureerd door Patricia Wolters bij C en door Frank Trommelen en Pauline van Nispen-Knols. Wolters waardeerde de proef van Raaijmakers met 75,80% en de tweede plaats. Trommelen en Van Nispen-Knols kwamen uit op 85,00%. Wolters zag de winnares in de uiteindelijk als tweede geplaatste Knipscheer met Amaretto (v. Krack C).

Met gemiddeld 76,425% hield Knipscheer Veerle van Hof met Don Diablo (v. Westpoint) net achter zich.

Uitslag.

Bron: Horses.nl