Kebie Raaijmakers Nederlands Kampioen Children

De eerste kampioen op het NK Dressuur in Ermelo is bekend: Kebie Raaijmakers met Happy Feet (Tuschinski x Animo). Dat had ze vooral te danken aan de vette score in de eerste proef (80,4%). In de finale werd Raijmakers zesde (72,445%), maar toch kwamen Veerle van Hof (winnaar finale met 76,537%) en Maura Knipscheer niet voorbij.

Happy Feet heeft al heel wat jonge amazones naar successen gedragen: de ruin werd twee keer Europees Kampioen Children met Sanne Buijs en liep daarna ook nog succesvol onder Jill Bogers en Senna Evers. Sinds augustus vorig jaar rijdt Kebie Raaijmakers de ruin van Linda van Woudenberg. De combinatie droeg in augustus op het EK bij aan teamzilver voor de Nederlandse Children en werd individueel vierde.

Nipte winst

De 80,4% in de eerste proef zorgde ervoor dat vandaag het goud niet meer weggekaapt kon worden. Vandaag kwam er namelijk nog 72,445% bij en dat zorgde voor een totaal van 152,845%.

Verschil achter de komma

In de top-3 moet het verschil gezocht worden achter de komma. Veerle van Hof, die met Don Diablo (v. Westpoint) de finaleproef won met 76,537%, werd in de einduitslag tweede met 152,762%.

EK-bronzen Maura Knipscheer met Amaretto (v. Krack C), in de finaleproef tweede met 75,778%, werd derde met 152,023%.

Het NK podium Children 2020: Veerle van Hof (zilver), Kebie Raijmakers (goud) en Maura Knipscheer (brons) Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Revanche op vierde plaats EK

“Ja, dit was denk ik wel een mooie revanche op mijn vierde plaats op het EK in Hongarije”, zegt kampioene Kebie Raaijmakers. Na de winst in het eerste onderdeel op donderdag maakte Raaijmakers het nog spannend in de finale. “Ik had een paar dure fouten. Bij het aangalopperen sprong Happy Feet overkruist aan en in de uitgestrekte galop sprong hij om in de andere galop. Ik dacht: ik ga mijn proef netjes afmaken en hopen op een score die goed genoeg is. Het was best spannend. Het heeft goed uitgepakt.” De Nederlandse titel volgt na de Z1 titel op de KNHS- indoorkampioenschappen, het teamzilver op het EK Children in Hongarije en een vierde plaats individueel op het EK. “Beter kan eigenlijk niet”, lacht Kebie. “Ik wil nu nog een paar leuke wedstrijden bij de Children rijden en dan ga ik het bij de junioren proberen.”

Kebie Raijmakers en Happy Feet Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Blije gezichten

Bondscoach Imke Schellekens-Bartels volgde de verrichtingen van de twaalf finalisten met interesse. “Vandaag zag je dat de paarden en pony’s al veel beter aan de hulpen stonden en het niet meer zo spannend vonden. Ik heb vandaag alleen maar blije gezichten gezien toen ze de ring uitkwamen. Dat was gisteren niet zo. Veel hadden ook nog nooit in zo’n indrukwekkend stadion gereden. Voor de top drie was het echt spannend. Gisteren stond Kebie dik op kop. Vandaag haalde ze acht procent minder dan normaal, door een paar grote fouten. Gelukkig haalde ze het net. Ze heeft een super mooi seizoen gehad. De resultaten van Veerle en Maura daar ben ik blij mee. Het was een intensief en kort seizoen en ik ben blij dat we het met zo’n mooi NK hebben kunnen afsluiten.”

Uitslag finaleproef

Bron: Horses.nl/KNHS